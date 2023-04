1. Pâte à gâteau renversé: ramollir le beurre coupé en morceaux au micro-ondes 350 W pendant 30 secondes.

2. Dans un saladier, mettre le beurre, le sucre en poudre et mélanger avec un fouet pour obtenir un mélange crémeux. Ajouter les 3 œufs et bien mélanger avec le fouet. Ajouter le rhum, mélanger. Ajouter farine et levure, mélanger. Réserver de côté.

3. Préchauffer le four à 180°c, chaleur tournante.

4. Le caramel: dans une poêle anti-adhésive répartir le sucre uniformément sur le fond. Chauffer à feu doux et laisser fondre sans remuer, ou seulement à la fin à l’aide d’une spatule en bois, quand presque tout le sucre est fondu. Le caramel doit devenir ambré.

5. Le verser dans le moule puis l’incliner pour le tapisser de caramel sur tout le fond.

6. Déposer les rondelles d’ananas au fond du moule. Verser la pâte au dessus, l’étaler uniformément. Enfourner 30 minutes dans le bas du four.

7. Sortir le moule du four et démouler aussitôt en renversant le moule sur le plat de service. Arroser de jus d’ananas conservé, 2 cuillères à soupe.

8. Laisser refroidir 15 minutes puis servir.

