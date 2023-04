Peut-on avoir du laurier-sauce au jardin ? À éviter en province de Luxembourg

Il vaut mieux le cultiver dans un grand pot !

Le laurier-sauce craint les fortes gelées et les vents froids et desséchants. Le feuillage est abîmé à partir de -8 °C mais la souche est capable de résister à du – 15 °C durant une courte période.

En Ardenne il est préférable de le cultiver dans un grand pot. Le substrat idéal pour cette plante très appréciée en cuisine sera composé de bonne terre de jardin (la terre des taupinières par exemple) et de terreau de bonne qualité. Ne pas oublier bien évidemment la couche de drainage au fond du pot: 5 à 10 cm de billes d’argile feront parfaitement l’affaire.

Et durant la belle saison ?

Le pot pourra être placé à l’extérieur à partir de la mi-mai, quand les dernières gelées ne sont plus à craindre. L’emplacement idéal sera bien abrité des vents dominants et parfaitement ensoleillé. Si la météo est à la chaleur et à la sécheresse, il sera bon d’arroser la plante régulièrement mais sans excès ! Un apport d’engrais tous les 15 jours en pleine période de croissance – de mai à août – favorisera la formation de nouvelles pousses. Si vous souhaitez donner un petit air de bonsaï à votre laurier, vous pouvez le tailler sans crainte après la floraison car il le supporte parfaitement. En octobre, la potée sera rentrée pour l’hivernage. Elle sera placée dans un local frais (5-10 °C), aéré et bien éclairé et ce jusqu’au retour des beaux jours. En hiver les arrosages seront fortement réduits et consisteront simplement à éviter un desséchement de la motte.

Très utile au jardin

Si au jardin, le laurier-sauce seul n’est pas d’une grande utilité pour lutter contre maladies et ravageurs, l’association ail et laurier-sauce est par contre très intéressante. En voici la recette: placez 15 gousses d’ail (épluchées et coupées en 2) dans 5 litres d’eau chaude et laissez ensuite macérer pendant 4 jours. Le 4e jour, faites infuser 50 g de feuilles de laurier-sauce dans 2 litres d’eau chaude. Les feuilles resteront dans l’eau pendant 12h et enfin le 5e jour on filtre les deux solutions et on les mélange. Vous êtes maintenant en possession d’un remède à la fois préventif et curatif contre le mildiou des tomates et des pommes de terre.

Retrouver tous les conseils de Marc KNAEPEN dans notre dossier