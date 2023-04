Choisir un jacuzzi pour le jardin: les pièges à éviter

Choisir le bon endroit chez soi

Avant de franchir le pas, il convient de bien étudier le dossier. Il s’agit en effet d’une belle dépense, pouvant aller de quelques centaines d’euros pour un très bas de gamme en plastique vendu en grandes surfaces, jusqu’à un produit de luxe pour 8 personnes dépassant les 30 000 euros.

"Regardez d’abord si l’emplacement auquel vous destinez votre spa convient", nous explique Philippe Rensonnet, placeur depuis plus de 20 ans, aujourd’hui associé chez Be Well Home, en région liégeoise. "L’appareil, qui peut parfois peser plus de deux tonnes une fois rempli, doit impérativement être posé sur du solide, genre dalle en béton. Ensuite, il faut qu’il y ait possibilité de tourner autour, ne fût-ce qu’en cas de réparation. L’enterrer, pour être au niveau du sol ? C’est possible, mais toujours avec cette accessibilité obligatoire. Ensuite, pour le confort, vous devez faire attention à certains paramètres comme le soleil et le vent. La discrétion par rapport aux voisins également. C’est un moment de détente à vous. Vous risquez de ne pas être à l’aise si votre spa est visible par tous vos voisins. Enfin, d’expérience, je dirai qu’un spa trop éloigné dans le jardin finit un peu par"lasser"…"

Évitez les "produits blancs"

Si l’on met de côté les jacuzzis gonflables pour étudier des structures plus solides et moins "bas de gamme", on s’aperçoit que près de 80% des appareils que l’on trouve sur le marché viennent de Chine. Souvent moins chers, mais pas de qualité égale. "Je dis toujours que l’on achète un produit et pas un prix, reprend notre spécialiste. Renseignez-vous sur l’isolation par exemple. J’entends souvent des gens se plaindre après avoir reçu leur première facture d’électricité dans la foulée de l’achat d’un jacuzzi mal isolé. Voire pire, lorsque des pièces lâchent après une période de froid intense. Là, c’est d’autant plus ennuyeux que le service après-vente n’est pas top pour ce genre d’achat."

Les autres critères importants dont il faut tenir compte avant d’acheter ? "Les places disponibles, la qualité des jets (d’eau ou d’air ?), l’ergonomie des sièges et le système de filtration (voir par ailleurs)", termine Philippe Rensonnet.

Attention aux factures d’électricité

Pour un appareil pour 5 à 6 personnes, super-isolé, on consomme en moyenne quelque 150 kilowattheures par mois. ©galitskaya – stock.adobe.com

Il y a la mise initiale, importante, constituée par l’achat du jacuzzi. Viennent après les frais annexes, qu’il faut impérativement avoir en tête lors de l’élaboration du budget.

En premier lieu, il faut budgétiser la préparation en amont: surface de support (stabilisé, voire dalle de béton pour plus de sécurité), circuit électrique plus ou moins élaboré suivant l’importance de l’appareil, aménagement des abords…

Ensuite, viendront des frais récurrents. Entretien, produits d’apurement de l’eau éventuellement et, surtout, l’électricité. Il faut bien vous renseigner sur la consommation électrique de votre futur jacuzzi. Et c’est là qu’une isolation parfaite (généralement une mousse injectée entre la paroi extérieure et la cuve proprement dite) permet de faire des économies substantielles. Sachant que votre eau est maintenue généralement aux alentours des 36 degrés et que sa température d’hivernage est fixée à 10 degrés par sécurité, les différences de consommation d’un jacuzzi peuvent énormément varier. "Un rapport de 1 à 4", souligne notre spécialiste. Comme un appareil pour 5 à 6 personnes, super-isolé, consomme en moyenne quelque 150 kilowattheures par mois, imaginez votre facture pour un appareil très mal isolé… En Suisse, certains cantons ont d’ailleurs décidé de légiférer, en obligeant les futurs propriétaires de jacuzzi à opter pour des produits super-isolés, voire en leur imposant un chauffage par pompe à chaleur ou énergies renouvelables.