Après plus de trois ans de travaux de reconstruction, le pont des Trous à Tournai vient d'être inauguré. Profitez-en pour aller admirer ce vestige militaire médiéval emblématique de la ville

Le domaine du Chant d’Éole, un vignoble belge situé près de la frontière française, produit des vins mousseux primés et propose des visites guidées.

Le Musée de la Photographie de Charleroi est le plus grand musée de photographie d'Europe, avec une collection permanente de 800 photographies et de nombreuses expositions temporaires d'artistes contemporains.

Le parc d'aventures scientifiques SPARKOH! propose des expériences scientifiques et physiques en intérieur et en extérieur pour tous les âges. Il abrite une immense plaine de jeux et un "jardin de la biodiversité".

Le canal du Centre historique, situé entre Mons et Seneffe, est un exemple du génie civil belge, avec ses quatre ascenseurs à bateaux. Les ascenseurs sont les derniers au monde à subsister dans leur état de fonctionnement originel et sont actionnés par la seule force de l’eau.

Les sites miniers en Hainaut sont des vestiges du passé industriel et convertis en lieux de patrimoine, de mémoire et de culture. Trois de ces sites ont été classés au patrimoine mondial de l'Unesco : le Grand-Hornu, le Bois du Cazier et le Bois-du-Luc.

Le Doudou de Mons est une fête traditionnelle célébrée chaque année le week-end de la Trinité à Mons, en Belgique, avec des festivités comme la procession du Car d'Or et le combat de Saint-Georges contre le dragon.

Pairi Daiza est un parc animalier incontournable en Hainaut, élu meilleur zoo d'Europe. Il compte plus de 7 000 animaux répartis dans huit mondes différents

Notre sélection tourisme pour les province de Namur et du Brabant wallon

La grotte de Scladina à Sclayn, Belgique, est un site préhistorique où les visiteurs peuvent découvrir le mode de vie des chasseurs nomades néandertaliens et les différentes facettes de l’archéologie moderne.

Le Musée de la magie et de l’illusion à Pontillas, Belgique, est un lieu mystique qui présente des objets et documents authentiques de grands magiciens d'autrefois.

La Ferme du Caillou à Waterloo, dernier quartier général de Napoléon, est un musée qui expose des objets de l'armée française et des témoignages de la célèbre bataille.

La Maison du patrimoine médiéval mosan à Bouvignes met en valeur l'histoire et le patrimoine de la vallée de la Meuse au Moyen Âge.

Bambois, un domaine naturel préservé de 48 hectares, propose des promenades et des activités en plein air, ainsi qu'une exposition sur l'histoire touristique du lac.

La citadelle de Namur offre une visite guidée dynamique et pédagogique retraçant l'histoire de la ville et de sa citadelle, ainsi qu'un accès aux souterrains et à une exposition d'artillerie miniature.

Les "RétroBerlines du Viroin" proposent un nouveau circuit touristique en véhicule d'époque, avec des Citroën Traction Avant des années 1930 à 1950, qui traversent les lieux en lien avec l'œuvre de l'écrivain Arthur Masson et les Plus beaux villages de Wallonie.

L'Archéoparc de Rochefort propose une expérience de découverte de la vie quotidienne des habitants de la villa gallo-romaine de Malagne il y a 2 000 ans, avec des activités comme la forge, la poterie et la boulangerie.

La Capitainerie de Jambes, située près de la citadelle, propose également des locations de paddle, canoës, kayaks et bateaux sans permis pour découvrir la ville de Namur depuis la Meuse.

Le stand up paddle est une activité nautique proposée par The Flow à Namur, offrant des planches pour tous les âges et des excursions guidées, ainsi que d'autres activités sportives et ludiques.

Le Domaine de Palogne situé à Ferrières propose plusieurs activités pour toute la famille, telles que la visite des ruines du château fort de Logne, une descente en kayak, la location de VTT électriques et une galerie de portraits interactive.

Le château de Reinhardstein, datant de 1354 et situé à Ovifat (Waimes), offre une visite guidée passionnante de ses salles et de son jardin, ainsi que des balades dans les environs pour explorer la vallée de la Warche et le barrage de Robertville.

La Vennbahn, une piste cyclable de 125 km, traversant trois pays et offrant une belle occasion de découvrir de nombreux sites d'intérêt, a récemment reçu 4 étoiles pour la qualité de son parcours et est idéale pour un séjour à vélo.

À Verviers, un parcours de fresques et de street art de 6,5 km est disponible pour les visiteurs, avec des œuvres récentes et plus anciennes à admirer dans toute la ville.

La ville de Liège offre une riche offre culturelle, notamment une exposition sur Georges Simenon au Grand Curtius et une exposition d'art contemporain au Musée de la Boverie.

La distillerie Belgian Owl à Fexhe-le-Haut-Clocher propose une visite pour découvrir l'un des meilleurs whiskys du monde, un produit 100% du terroir fabriqué avec de l'eau et de l'orge de Hesbaye.

La Maison du tourisme Terre de Meuse lance le sac « Bonap ! » pour agrémenter les promenades balisées du territoire et valoriser le terroir local.

Le Parc National de la Vallée de la Semois est un joyau naturel préservé qui s'étend sur 8 communes, avec 28 000 hectares de forêts et 690 km de cours d'eau. Le parc se concentre sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité, tout en développant le tourisme durable.

La région de Mullerthal, également connue sous le nom de Petite Suisse, est située dans l'est du Luxembourg. Elle offre de nombreux sites touristiques et activités, tels que des musées, des abbayes, des châteaux, des randonnées, des circuits VTT, de l'équitation et des sports d'eau.

Dans la région de Bertrix on peut visiter l'ardoisière de la Morépire, ouverte de 1890 à 1976, pour découvrir l'histoire et le quotidien des tailleurs d'ardoises. Des visites guidées et des dégustations de produits locaux sont également proposées.

La Gaume, dans l'extrême sud de la Belgique, est une région célèbre pour sa beauté naturelle, son patrimoine, sa culture et sa cuisine locale. Les villages de Torgny et Chassepierre sont parmi les plus beaux de Wallonie, tandis que Chiny et la rivière de la Semois offrent des points de vue spectaculaires.

Dans le village de Septon se trouve le Château de Petite-Somme, restauré et occupé par la communauté spirituelle hindouiste de Radhadesh, qui offre des visites, des retraites spirituelles et un musée d'art sacré.

Le Tombeau du Géant est un site historique et touristique de la région de l'Ardenne belge. Il est situé sur la rive gauche de la Semois et est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. La visite comprend une balade dans la forêt et la découverte de la chapelle des seigneurs de Botassart.

La basilique de Saint-Hubert, également classée au patrimoine exceptionnel, offre une visite insolite de ses combles et de son clocher, avec une vue panoramique sur la ville et les environs.

La Vallée de l'Ourthe et son parc naturel offrent 181 km de méandres pour les kayakistes, randonneurs et amoureux de la nature. Le parc s'étend sur 760 km2 et abrite des sites d'exception, des chemins balisés pour la promenade et le RAVel de l'Ourthe pour le vélo.

La restauration du château de Montquintin est une activité insolite pour toute personne âgée entre 16 et 65 ans, sans expérience requise. La restauration a lieu du lundi au samedi et la Fondation prend en charge le logement et les repas.