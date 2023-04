Nos 10 coups de cœur pour des excursions originales en province de Luxembourg

1.Le Parc National de la Vallée de la Semois

Fin 2022, la Wallonie officialisait la création de ses deux premiers parcs nationaux… et l’un se trouve au cœur de la plus verte province de Belgique !

Le Parc National de la Vallée de la Semois, c’est le mariage heureux de deux parcs naturels: le Parc naturel de l’Ardenne méridionale et le Parc naturel de Gaume. Un joyau naturel bien préservé dans son écrin de verdure, dont le patrimoine et la biodiversité sont les deux atouts.

"Notre objectif et tous nos projets se concentrent sur la préservation et le développement de l’environnement et de la biodiversité" explique Sophie Le Rue, chargé de projet du Parc. Le parc national s’étend sur 8 communes : Vresse-sur-Semois, Bouillon, Paliseul, Bertrix, Florenville, Herbeumont et Tintigny. Plus de 28 000 hectares de trésors, dont 86% de forêt et 690 km de cours d’eau !

Le Parc National de la Semois, c’est un patrimoine riche et somptueux, une histoire passionnante et des joyaux touristiques à découvrir. Car au cœur de cette faune et de cette flore luxuriantes se cachent de nombreuses petites villes et villages dans lesquels le Parc entend non seulement revaloriser le patrimoine, mais également développer les activités de loisir et le tourisme durable. "Le tourisme nature est essentiel en province de Luxembourg, on vient ici depuis d’autres pays ! " Comme son nom l’indique, le parc national s’articule autour de la rivière de la Semois, fil rouge qui parcourt plus de 210 km de nature tout au long du GR 16, de l’Ardenne belge à Arlon (Lorraine belge) pour traverser la Gaume et finir dans les Ardennes françaises, à Monthermé.

Un projet qui prend son envol

Sur place, une infinité d’activités sont déjà à faire, et les sentiers existants des parcs naturels sont évidemment toujours ouverts. "De nombreux sites naturels et points de vue remarquables parcourent le parc, dont certains sont classés. Le Parc National vient relier de nombreuses possibilités déjà existantes et y ajouter des nouveautés." Car pas moins de 75 projets sont prévus pour les 3 prochaines années ! Dès ce printemps, une jolie nouveauté vient étoffer les activités: de la navigation douce en canoë canadien, "parce qu’avec les manques de pluies, la saison du canoë traditionnel est souvent raccourcie. Le canoë canadien se pratique aussi hors saison."

De nombreux sites sont déjà à visiter: la passerelle himalayenne de Sainte-Cécile, la spectaculaire promenade des Échelles, la Passerelle des Épines, le domaine des Epioux, le viaduc de Conques d’Herbeumont qui vient d’être restauré, Orval… Et la faune et la flore ne sont pas en reste. "Nous avons de quoi être fiers des espèces présentes dans notre province: lynx, loutre, cigogne noire, mulette épaisse, moule perlière… Et une diversité de plantes, d’arbres, de fleurs superbes, dont certaines ne s’observent que chez nous."

Pour découvrir ce bijou provincial, un réseau de guides passionnés est disponible via les maisons de tourisme locales (Gaume et Bouillon) et les deux parcs.

Et bonne nouvelle: l’accès au parc restera gratuit. Qu’attendez-vous ?

Infos: https ://semois-parcnational.be/

2. La Petite Suisse, c’est au Grand Duché

©Editpress

Située dans l’Est du Grand Duché de Luxembourg, la région de Mullerthal, plus connue sous le nom de la Petite Suisse, est un joyau de verdure pour les amoureux de la nature. Forêts verdoyantes, coquets villages et somptueuses rivières attendent au milieu des campagnes vallonnées, qui lui ont donné son nom, les touristes et locaux désireux de se mettre au vert !

Région profondément rurale au charme indéniable, sa plus grande ville, Echternach, qui est aussi la plus ancienne du pays, ne compte que 5 000 habitants. Tranquillité assurée ! Ne manquez pas ses incontournables: le Musée de l’Abbaye, la Villa Romaine, la Basilique de Saint Willibrord, le centre culturel Trifolion et le marché mensuel un mercredi par mois: produits frais et locaux à la clef de cette région également riche pour ses produits de bouche ! À la ferme de Born, vous pourrez d’ailleurs découvrir jusqu’au 31 décembre l’histoire de la pomme luxembourgeoise et de son cidre. Musée, visite et dégustation au cœur du terroir !

Côté activités, les options dans cette région vallonnée sont infinies: balades et randonnées, vélo, circuits VTT, escalade, équitation, sports d’eau, pêche… sont autant de plaisirs à s’offrir entre les découvertes de ses villages typiques. Outre la ville d’Echternach, la Petite Suisse rayonne grâce aux charmes de Beaufort, de Larochette ou encore de Girsterklaus… Abbayes, châteaux, musées, on vous offre ici un patrimoine somptueux sur un plateau de verdure ! Ne manquez pas les Gorges du loup, l’amphithéâtre, Berdorf et ses formations rocheuses ainsi que la vallée des Moulins. En prenant un peu de hauteur (même si le point le plus haut ne culmine qu’à 414 mètres) vous aurez une vue splendide et des panoramas dégagés sur la hêtraie luxembourgeoise. Pas besoin d’être un randonneur aguerrit, il y en a pour tous les âges.

Pour les sportifs ou amateurs de grand air aguerris, le Mullerthal Trail est un immanquable: 112 km de randonnée à travers les vallons et formations rocheuses surprenantes de la région, qui font sa réputation.

Infos: https ://www.mullerthal.lu/fr

3.Dégustez local 25 mètres sous terre à Bertrix

Direction les profondeurs de Bertrix, avec une plongée au cœur de l’ardoisière de la Morépire ("pierres sombres", en wallon) dans le quotidien des scailtons, ces tailleurs d’ardoises qui ont fait un temps la gloire de cette cité ardoisière. Rassurez-vous cependant: on ne vous proposera pas de tailler mais de découvrir une partie fascinante de l’histoire de la région et de goûter au terroir local.

Cette mine, tronçon d’une veine de schiste ardoisier a ouvert en 1890 puis fermé en 1976. Aujourd’hui, il vous est permis de la visiter. Armé d’un casque, c’est à 25 m sous terre que vous descendrez, là où la température frôle les 10 degrés, pour admirer des roches vieilles de plus de 300 millions d’années et des salles de plus de 8 000 m3 ouvertes à l’explosif. Pas d’inquiétude: la visite se fait au rythme de chacun, équipé d’un audio guide (en français, néerlandais… et même en wallon !) contant l’histoire et le quotidien difficile de ces hommes courageux et des techniques d’extraction du bassin ardoisier de l’Aise, où les ardoisières existent depuis le 14e siècle. Et pour rendre la visite encore plus passionnante, vous pouvez même réserver une visite guidée avec un ancien mineur qui partagera avec vous ses meilleurs souvenirs et anecdotes.

Pour les gourmands et amateurs d’activités insolites, la mine propose une formule de visite un peu spéciale… Et unique en Europe ! Au fil du parcours d’environ 1 kilomètre, découvrez le rude métier et l’histoire des scailtons en profitant de la dégustation, étape par étape, d’un menu de produits locaux ou d’une dégustation des bières et apéritifs locaux en fin de parcours (min. 10 personnes, sur réservation). Vous aurez la chance de goûter le fameux "canadas aux rousses", repas dominical typique des mineurs d’ardoises, composé de trois types de viandes d’Ardenne fumées, de pommes de terre et d’oignons frits. Et bien sûr de la Morépire, la bière du mineur, créée spécialement pour la mine.

Infos: https ://www.aucoeurdelardoise.be/fr

4.La Gaume, merveilleuse petite Provence belge

Des petits villages magnifiques dans une région célèbre pour sa beauté et son microclimat, son patrimoine, sa culture et sa nature ? Bienvenue en Gaume, dans l’extrême sud du pays ! Ici, on partage un brin de causette avec des habitants dont l’accueil est aussi agréable que leur doux accent gaumais, on goûte aux nombreuses tables locales et aux produits du terroir en nombre infinis.

Difficile de lister tous les trésors que vous découvrirez en Gaume. Citons les villages de Torgny et de Chassepierre, estampillés "plus beaux villages de Wallonie", mais aussi Chiny et la merveilleuse rivière de la Semois qui serpente au gré des villages et des bois et forêts… Vous voulez du patrimoine ? Visitez le château du Faing à Jamoigne ou encore le château de Montquintin, vous ne serez pas déçu.

Mais la Gaume, c’est aussi une nature magnifique et des étendues vertes à perte de vue. Allez vous perdre le long de l’eau ou découvrir des points de vue spectaculaires au Rocher du Hat (Chiny), à la Roche à l’Appel ou encore au Rocher du Chat (Florenville).

Pour les amoureux de randonnées, 1 200 km de promenades balisées s’offrent à vous, dont la Gaume Buissonnière et ses 225 km qui sillonnent toute la région, avec quelques échappées en France et dans l’Ardenne belge. Tout au long (ou sur une partie) du chemin, des trésors du passé sont à découvrir: les anciennes forges du Pont d’Oye et leurs étangs, le musée Gaumais (Virton), le site archéologique classé de Montauban, et, bien sûr la somptueuse abbaye d’Orval (photo) parmi tant d’autres !

Côté activités, elles sont infinies: sports d’eau, kayak, vélo, VTT, visites guidées, baignades, culture, nature, produits de bouche, terroir, culture et folklore… On ne sait plus où donner de la tête ! Pour couronner le tout, un nombre infini de gîtes et hôtels cocoon et de tables succulentes complètent le tableau. Et attention: ne partez pas sans goûter quelques-unes des spécialités du terroir ! Pâté gaumais, fromage et bière d’Orval, du saucisson gaumais ou une assiette de Touffaye. Home sweet Gaume !

Infos: https ://www.visitgaume.be/

5.Bain de spiritualité au château de Septon

Dans le petit village de Septon (Durbuy) se cache un château peu commun… Le Château de Petite-Somme, bâtisse néo-gothique construite fin du 19e siècle, abrite une communauté spirituelle hindouiste ! La communauté de Radhadesh, qui voue un culte à Krishna, a entièrement restauré la bâtisse afin de la transformer en oasis dédiée à la spiritualité. Un mélange unique entre décor européen et culture orientale ancestrale.

Ouverte quotidiennement aux visiteurs, la communauté vous accueille les bras ouverts pour découvrir le château et son histoire, mais aussi son mode de vie ainsi que la culture et la religion indienne. Tout en dorure et en énergie spirituelle, le château de Petite Somme surprend par son intérieur entièrement dédié au mouvement Hare Krishna, qui célèbre la divinité Krishna, divinité centrale de l’hindouisme. Statues de dieux, peintures chatoyantes, senteurs orientales et temple somptueux… On se croirait en plein cœur de l’Inde !

Le château dispose aussi d’un musée, le MOSA (Musée d’Art Sacré) ainsi que d’un restaurant végétarien, d’une échoppe indienne, d’une boulangerie traditionnelle artisanale et d’une maison d’hôte ouverte à tous. La découverte de leurs espaces de permaculture et de leurs vaches est aussi possible.

Outre les visites ponctuelles, la communauté Radhadesh organise tout au long de l’année de nombreuses retraites spirituelles et de yoga, des cours et des festivals culturels. Les visites guidées sont proposées en 3 langues: français, néerlandais et anglais. Les jardins et bois alentour sont en visite libre. Pour les visiteurs désireux de passer du temps au sein de la communauté, des volontariats, retraites, bénévolats sont également possibles sur demande. L’occasion d’embrasser une autre façon de vivre, au ralenti, au sein de valeurs spirituelles venues d’Inde !

Infos: https ://radhadesh.com/fr/

6.Et ici, à Botassart, sommeillait un géant…

Le tombeau du géant à Botassart ©EDA Claudy Petit

Encore une perle de la Semois et de l’Ardenne belge ! Le Tombeau du Géant, situé sur la rive gauche de la Semois sur les hauteurs de Botassart, à quelques kilomètres de Bouillon, est l’un des lieux les plus connus et les plus photographiés de l’Ardenne et même de Wallonie, dont il est d’ailleurs classé au patrimoine exceptionnel.

D’après la légende, le géant qui y sommeillerait était un guerrier du peuple des Trévires ayant combattu contre les Romains et qui, après la défaite de la bataille de la Sambre, viendra s’y jeter. Plutôt se jeter dans le vide au rocher des Gattes que de retourner combattre dans les arènes de Rome… Ou alors serait-ce l’épine dorsale d’un immense iguanodon (un dinosaure) que la mer aurait pétrifié en se retirant… Qui sait ? C’est en tout cas l’occasion d’aller vérifier par vous-même en prenant un bon bol d’air frais.

Quoi qu’il en soit, aucune raison de se prendre la tête en venant profiter de cette vue magnifique sur cet immense sarcophage dans un véritable écrin de verdure ! La Semois qui serpente autour de la butte confère au lieu une aura magique. Juste à côté, le château des seigneurs de Botassart, construit au 17e siècle, garde fière allure.

Pour finir la visite, une petite balade dans sa belle forêt de chênes, de moulins et de rivières et autres joyaux naturels s’impose. Sur le site, une chapelle dédiée aux seigneurs de Botassart est à visiter. Et, à gauche du Tombeau du Géant, faites quelques pas dans la forêt Bichetour, terrain qui appartenait aux ancêtres de Godefroid de Bouillon et qui fait partie des 7 forêts d’Ardenne. Vous pourrez y admirer les bases d’une muraille et l’appareillage de défense de l’entrée.

Une jolie balade de plus de 13 km qui vous emmènera de panoramas en oasis vallonnées superbes, pour finir aux pieds de l’eau. N’oubliez pas d’emporter le pique-nique !

Infos: https ://www.paysdebouillon.be/

7. Dans les combles de la basilique de Saint-Hubert

Basilique St Pierre et Paul, à Saint-Hubert

Si la basilique de Saint-Hubert est reconnue patrimoine exceptionnel de Wallonie et dédiée au saint patron des chasseurs, ce que l’on ne sait pas forcément, c’est que l’on peut la visiter de ses profondeurs jusqu’au ciel ! Un voyage assez insolite accompagné d’un guide vous emmènera dans la crypte et les combles de l’édifice, et comprend également le clocher et le carillon, histoire de prendre un peu de hauteur !

Dans la crypte, ne vous attendez pas à retrouver les reliques de Saint-Hubert lui-même ; elles sont portées disparues depuis le 16e siècle. Un secret qui fascine toujours aujourd’hui mais qui s’est perdu, les moines se transmettant le secret. Le dernier parti emporta dans sa tombe de secret de l’emplacement de la sépulture.

Dans les combles, situées entre les deux tours, au-dessus de la nef, vous pourrez apercevoir un objet unique en Belgique: la roue d’écureuil. Une pièce impressionnante de 4 mètres de diamètre et vieille de 300 ans qui servait à monter les charges en marchant à l’intérieur comme des hamsters dans leur roue.

En visitant le clocher, vous passerez au bord du ciel, après 150 marches d’effort: une charpente impressionnante du 16e siècle vous attendra avec une vue sans pareille sur les toits de la ville et les environs. Ne manquez pas non plus la crypte, splendide témoignage du passé de la basilique, qui garde les tombes des derniers abbés de l’abbaye de Saint-Hubert, puisque la basilique fut, pendant longtemps, l’église de l’abbaye.

Du reste, la basilique en elle-même vaut évidemment le détour: datant du 16e siècle, elle est un bel exemple d’évolution architecturale, mélangeant roman, gothique, renaissance et baroque (façade).

Attention que la visite comprenant le clocher, le carillon et les combles ne sont pas accessibles aux enfants de moins de 10 ans. Visites guidées en français, néerlandais et anglais, tous les jours.

Infos: https ://basilique-sainthubert.be/

8.Plongée au cœur de la vallée de l’Ourthe

Forêt de Freyr, près de Mochamps. ©EDA

Partir à la découverte de la Vallée de l’Ourthe et de son parc naturel, c’est une plongée au cœur de l’Ardenne belge. Au fil de l’eau et des 181 km de méandres de l’Ourthe qui fait depuis toujours le bonheur des kayakistes, randonneurs et autres amoureux de la nature, découvrez l’un des poumons verts de la province !

Le parc naturel des Deux Ourthes, entaille dans le massif ardennais, s’étend sur 760 km2 et fait partie du patrimoine protégé de la province. C’est en son cœur que dorment les vallées orientale et occidentale de l’Ourthe, qui y ont leur source ! Il s’étend sur six communes, merveilleux points de chute pour découvrir la région: Bertogne, Gouvy, Houffalize, Sainte-Ode, La Roche-en-Ardenne et Tenneville.

Une destination de vacances idéales pour tout qui souhaite se mettre au vert et découvrir des sites d’exception: le rocher du Hérou et ses 1500 m de paroi rocheuse, la forêt de Freyr, plus grand massif forestier d’Ardenne belge, ou encore la Fagne de Mochamps, le plateau des Tailles, le canal de Bernistap, les réserves naturelles d’Orti et de l’Ourthe orientale, les vestiges de l’ancien canal et de ses écluses… et bien évidemment le célèbre barrage de Nisramont.

Vous aimez vous promener ou randonner ? Pas de problème, une centaine de kilomètres de chemins balisés vous offrira une plongée dans une nature luxuriante et précieusement conservée. Vous préférez enfourcher votre vélo ? Le RAVel de l’Ourthe fait partie du tronçon du RAVel wallon le plus emprunté… et réputé le plus beau !

Côté patrimoine, ne manquez pas le site celtique du Chestlé, la voie romaine au niveau de Sol Bise ou encore l’église d’Ollomon. Ainsi que l’architecture typique de la région ! Fermes traditionnelles et bâtiments agricoles, vous remarquerez une forte présence du schiste, intimement lié à la vie des Ardennais.

Mais qui dit patrimoine dit aussi patrimoine gourmand: ne manquez pas les nombreux producteurs locaux, marchés et épiceries de terroir qui jonchent le territoire. De nombreuses adresses et produits sont disponibles via le réseau paysan Li Terroir.

Infos: https ://www.pndo.be/

9.Restaurez un château à Montquintin !

Le chateau de Montquintin ©EdA

Visiter un château, c’est en soit une activité déjà très chouette à faire. Mais aider à le restaurer ? C’est plutôt insolite, mais possible ! Et cela se passe tout au sud de la province, dans le village de Montquintin (commune de Rouvroy.) Ancien château féodal, il n’en reste que des morceaux, sur une butte témoin dominant la vallée du Ton. Patrimoine classé, le château fort est actuellement au cœur d’un vaste programme de restauration et de fouilles archéologiques. Depuis 1995, la Fondation Kélyddon et l’ASBL "A Montquintin" dirigent de nombreux chantiers de conservation et de restauration. Venez vous initier aux techniques de restauration, travailler la pierre, débroussailler, faire des relevés archéologiques, stabiliser les murs et les baies, creuser, porter, bricoler… Bref, redonner au château son lustre d’antan tout en faisant partie d’une belle aventure, en faisant de nouvelles rencontres !

Une activité à faire seul, en famille ou entre amis, pour les personnes de 16 à 65 ans. La restauration a lieu du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, et chacun est libre de participer à une ou plusieurs demi-journées ou journées de restauration. La Fondation prend en charge logement et repas pour de chouettes moments de convivialité et un repos bien mérité ! Aucune connaissance n’est demandée. Venez comme vous êtes, avec des bottes et chaussures de travail, des vêtements de pluie et votre matériel de couchage et vous serez prêts à embarquer pour cette aventure pour le moins insolite.

En plus, vous serez à l’ouvrage au cœur des charmes naturels de la douce Gaume, en haut d’une jolie butte qui offre une vue sans pareille sur le relief des cuestas typique de la région. Et également au cœur d’un village qui veut le détour aussi, estampillé "Plus Beaux Villages de Wallonie". Sans parler de toutes les promenades et forêts alentours à découvrir le temps d’une petite pause… Vous aurez de quoi faire !

Infos: http://www.montquintin.be/

10.Les stalactites, ça monte ? Réponse à Hotton

Grottes de Hotton Stalagmite stalactite visite guidée groupe touristes ardennes tourisme ©EDA Claudy Petit

Venez répondre à cette question une bonne fois pour toutes en plongeant au cœur des cunquièmes plus grandes grottes du pays, celles de Hotton. Découvertes seulement en 1958, celles que l’on appelle aussi les grottes des 1001 Nuits ont été creusées par une rivière souterraine chargée de sable dur ; plus dur que la roche calcaire, elle a creusé 4 450 km de galeries (connues) ! Elles sont d’ailleurs considérées comme les plus belles grottes de Belgique… Et ce n’est même pas nous qui l’avons dit !

C’est ce magnifique travail de l’eau et du temps que vous pourrez découvrir, en descendant à plus de 65 m de profondeur. Durant votre parcours, n’oubliez pas votre petit pull: on y annonce environ 12 degrés ! Tout au long de la visite, ce n’est pas moins de 580 marches qu’il vous faudra fouler. De la salle Persévérance à la salle Rouget en passant par celle de Minuit, vous pouvez admirer stalactites et stalagmites de toutes les couleurs et retenir une bonne fois pour toutes qui monte et qui descend. Ensuite, place à un des moments forts de la visite: le Balcon, qui surplombe une immense galerie, la plus grande de Belgique: 200m de long sur 35 m de large et 10 m de haut. Impressionnant !

Ouvertes tous les jours de Pâques à la Toussaint, tous les week-end de l’année et durant les vacances scolaires, les grottes de Hotton se visitent en français, en néerlandais ou en anglais. Et si vous souhaitez prendre un peu l’air après avoir séjourné dans les profondeurs, ça tombe bien: le jardin de la Calestienne vous attend juste à côté des grottes. Site naturel d’exception méconnu de la région, il regorge de promenades et de sentiers de randonnées couplés à des vues d’exception !

Et puisqu’on veut vous voir briller aux questions du guide lors de la visite, on vous donne une petite astuce: les stalagTites tombent… et les stalagMites montent. Bonne visite !

Infos: https ://grottesdehotton.be/