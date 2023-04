Depuis la nuit des temps, les hommes ont bâti des murs, pour s’enfermer, pour se protéger, ou même pour s’exprimer. Qu’il s’agisse de la muraille de Chine, du mur de Berlin ou encore du mur du son, la nouvelle exposition "Extra Muros, au-delà des murs" présente une lecture originale du monde à travers ses murs emblématiques. Dans l’espace d’exposition de Liège-Guillemins, des décors immersifs et interactifs ont été mis en place à l’aide d’objets et d’œuvres d’art issus de collections privées ou d’institutions comme le Louvre. Loin d’un parcours chronologique, les lieux sont divisés en trois parties successives, et immersives, à savoir "les murs qui oppressent et enferment", "les murs de mémoires et ceux qui protègent" et "les murs qui expriment, les murs libératoires". Une suite logique qui permet "de mettre l’accent sur la polysémie des murs", selon les organisateurs, "qu’ils soient physiques, figuratifs ou mentaux". Ainsi, les visiteurs peuvent, entre autres, découvrir les étonnantes techniques de manipulation utilisées par la médecine au fil de l’histoire pour comprendre le cerveau et les maladies mentales ou encore admirer le mur en tant que support pour l’art, point d’orgue de l’exposition.

2. Feuillerie et couvre-sols, les 22 et 23 avril, Celles, la Feuillerie

Une sélection de pépiniéristes belges et étrangers se retrouvent à la bien-nommée Feuillerie, parc romantique du XIXe siècle, pour une Fête des plantes mettant en vedettes les plantes couvre-sols. "Une nécessité au jardin, dans le contexte climatique actuel, car laisser une terre nue est la pire erreur à ne plus commettre", comme l’affirment les organisateurs de l’événement. En effet, qu’elles soient annuelles, vivaces ou arbustives, celles-ci n’ont que des avantages. Elles protègent la terre du froid et de la sécheresse, mais aussi du lessivage. "L’esthétique d’un massif y gagne, et le plus important pour nombre de jardiniers, est l’entretien grandement facilité voire inexistant." La Fête des plantes rassemble en un lieu des dizaines de pépiniéristes spécialisés, venus présenter leurs nouveautés horticoles et prodiguer leurs conseils en botanique.

3. Fabulivre, les 22 et 23 avril, Morlanwelz

Le livre est à la fête, ce week-end, à Mariemont. Le Domaine et Musée royal accueillent la première édition de "Fabulivre, Fête et Laboratoire du livre", un terrain de jeu et d’expérimentation pour tout public, jeune ou adulte, connaisseurs ou curieux. Au menu: des promenades, rencontres et ateliers, des créations, une grande librairie et des cabanes.

4. Les Unes fois d’un soir, le 22 avril, Huy

20 compagnies, 14 premières belges dont 5 créations…. Les arts de la rue envahissent la cité mosane de Huy. Revoici Les Unes Fois d’un Soir ! Subtil mélange de spectacles populaires et divertissants, de spectacles de texte, de théâtre physique, de théâtre de rue, de cirque, de danse, de musique… ce festival des arts de la rue propose une belle programmation de spectacles fixes ou déambulatoires gratuits.

5. Namuse-toi !, le 22 avril de 10h à 18h, à l’Henalux à Namur

Namuse-toi !, c’est le salon de l’amusement en Province de Namur. La journée réserve un lot de surprises et d’animations autour du divertissement, pour petits et grands, et est rythmée d’ateliers, d’initiations, de démonstrations d’acteurs du loisir aux côtés de 25 stands gérés par les étudiants en marketing de l’Henallux, les organisateurs de l’événement.

6. Expéditions d’Égypte, Bruxelles, Parc du Cinquantenaire, jusqu’au 1.10

L’exposition "Expéditions d’Égypte" raconte l’histoire de deux siècles de découvertes archéologiques fascinantes au Pays des Pharaons et de la formation de la collection égyptienne du Musée Art & Histoire. avec près de 200 objets richement décorés. L’exposition s’affiche "enfant admis", avec un jeu familial pour les égyptologues en herbe, et leurs parents (dès 8 ans).

7. Danse en fête, du 20 au 30 avril, partour en Belgique

À l’instar des Fêtes de la Musique, "Danse en fête" est une joyeuse mise à l’honneur de la danse, partout en Belgique. Durant 10 jours, à l’approche de la journée internationale de la danse (le 29 avril), les professionnels comme les amateurs du sixième art sont à la fête au travers de petites initiatives locales, d’ateliers ou de représentations grands formats. Alors on danse ?

Le week-end prochain

8. Plantes comestibles, le 30 avril, Wéris, Maison des Mégalithes

Menée par une guide nature, la "Balade des plantes sauvages comestibles" entraîne dans la campagne de Wéris, en quête de la flore qui se déguste. De retour à la Maison des Mégalithes, un atelier cuisine permettra de préparer la récolte du jour. L’occasion également de découvrir ce musée consacré aux dolmens, aux menhirs, et à leurs constructeurs, premiers agriculteurs-éleveurs du Néolithique, il y a 5000 ans. www.megalithes-weris.be

9. Courts-métrages, du 26 avril au 6 mai, Bruxelles

Devenu l’un des plus importants festivals de courts-métrages au monde, le Brussels Short Film Festival fait la part belle aux films durant moins d’une heure. Au programme: 90 séances, 300 films choisis parmi près de 4 000 propositions venant de 109 pays pour s’intégrer dans 3 compétitions ou dans une programmation éclectique hors-compétition, notamment pour les enfants. En point d’orgue, la Nuit du Court, le 29 avril à Flagey.

10. Histoires d’ours, le 29 avril, grottes de Han-sur-Lesse

Mammifère redoutable et redouté, l’ours brun a jadis vécu dans nos contrées. Pour découvrir les nombreux visages de cet animal emblématique, et l’observer de près, la visite exclusive "Histoires d’ours" embarque les visiteurs du Domaine des Grottes de Han pour un voyage guidé à la rencontre de l’ours brun, truffé d’anecdotes. Réservation: grotte-de-han.be