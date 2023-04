Donc, à chaque fois que j’entends l’objet du diable me sortir du sommeil le matin, je rêve au week-end. Enfin… au week-end… plutôt au dimanche. Parce que le samedi, il y a « piscine ». Un passage obligé puisqu’ils n’apprennent pas à nager via l’école. Alors, comme tous les autres jours de la semaine, je dois mettre mon réveil, pour être sûre qu’on n’arrivera pas en retard.

Mais c’est samedi. On a tous envie de traîner et on finit toujours par devoir se dépêcher. Je m’entends les houspiller jusqu’à ce qu’ils soient prêts : combinaison de natation sous les vêtements et bottes aux pieds pour faciliter le déshabillage une fois arrivés au vestiaire.

Pendant qu’ils nagent, moi je vais courir. Mais cette fois, c’est pour ma forme et pas après le temps.

