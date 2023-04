Apprendre des langues trop jeune entraîne des troubles du langage ? Cinq idées reçues sur les enfants multilingues

Non, les enfants bilingues ne sont pas désorientés par l’acquisition de plusieurs langues, souligne d’emblée Ute Limacher-Riebold, linguiste néerlandaise spécialisée dans le plurilinguisme. L’exposition régulière à deux langues dès la naissance est la voie la plus rapide (mais pas la seule) pour accéder au bilinguisme. D’ailleurs "des études montrent qu’à partir de 25 semaines de grossesse, les bébés peuvent distinguer les voix et discerner la langue ou les langues qu’ils entendent le plus souvent, celle(s) de la maman", indique la coautrice du guide gratuit Comment éduquer un enfant bilingue du projet PEaCH de l’UE. "Dès l’âge de 4 ou 6 ans, ils développent une conscience métalinguistique, distinguent les langues et les différents mots qui les composent et réfléchissent à leur utilisation."

2. Mélanger les langues est un signe de confusion

Si votre petit apprend en même temps l’espagnol et le français et qu’il utilise par inadvertance "casa" à la place de "maison" dans une phrase en français, ce n’est pas grave ; au contraire, c’est même un signe d’ingéniosité et d’une évolution normale. L’enfant ne mélange pas la structure de la phrase mais utilise le mot qui lui vient le plus rapidement à l’esprit, souligne la spécialiste. On apprend en faisant des erreurs et au fur et à mesure de l’apprentissage de vocabulaire (qui fait peut-être alors parfois tout simplement défaut) dans les deux langues.

3. Ils ont des troubles du langage

Les troubles du langage ne sont pas plus fréquents chez les enfants plurilingues. "Tout dépend du moment où on regarde l’enfant. Si celui-ci a 1,5 ou 2 ans, il ne connaît pas autant de mots qu’un enfant monolingue tout simplement parce qu’il est exposé à d’autres langues. Il faut donc faire l’addition des mots dans les deux langues. Pour cela, il doit être exposé à un langage riche dans les deux langues et les parents doivent entretenir de vraies conversations avec eux et les stimuler." S’il doit apprendre une nouvelle langue arrivé à l’école, il faut simplement lui laisser un peu de temps.

4. Ils doivent maîtriser les langues à la perfection

"Il faut compter entre 6 mois et 2 ans pour apprendre la base d’une langue. Ça prend ensuite 5 à 8 ans pour atteindre un niveau académique, celui qu’on apprend à l’école dans un contexte formel. Être “bilingue équilibré”, c’est un mythe. On a toujours entre deux et quatre langues qui sont plus fortes que les autres." C’est une question de pratique.

5. Ils auront du retard à l’école

Non, mais ils prendront de l’avance dans la vie. "Les enfants multilingues ont des compétences multitâches plus fortes et des avantages cognitifs. En jonglant avec plusieurs langues, ils retiennent ce qui est important, se focalisent plus sur la tâche. Déjà petits, ils savent prioriser, planifier et sont moins inhibés lorsqu’il faut prendre une décision rapide." Et de rappeler que le monolinguisme n’est pas la norme dans le monde et qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue.