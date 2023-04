Profiter de la fraîcheur d’un fleuve tout en découvrant un sport nautique et se laisser même immerger dans l’eau si l’occasion se présente, voilà ce que propose le stand up paddle à Namur. En remontant la rive du fleuve, passé l’écluse de La Plante, le temple wallon du paddle a pris le nom de The Flow. On arrive ici les pieds dans le sable, avec sa propre planche ou pour une location. "L’accès au ponton est libre pour tous pour l’embarcation, ainsi que pour gonfler les planches, explique Bertrand Loute, responsable de l’espace d’animations. Nous entendons remettre au goût du jour cette culture de proximité avec le fleuve, et développer un esprit nautique." Ici, c’est la sauvage île Vast’y-Frotte qui entre en scène et donne le ton. On oublierait presque la ville toute proche. Aucun bateau ne circule entre l’île et la plage. Sécurité et calme assurés. Une situation idéale pour décliner le paddle. "Avec une flotte de 30 paddle, nous proposons des planches pour 1, 2, 4 et même 8 personnes avec la Big Mama. Et pour tous les âges. Notre doyenne de l’an dernier avait 76 ans. Et les plus jeunes peuvent accompagner les adultes." Le club est devenu le premier centre de test en Wallonie pour une grande marque de sport. Les plus sportifs viennent ici expérimenter de nouvelles planches performantes. Les plus bucoliques prennent part aux Aubes sauvages. "À 6h du matin, 2 dimanche par mois, une balade en paddle parcourt l’île, refuge pour les oiseaux aquatiques, en compagnie d’un guide et se clôture par un petit-déjeuner à Dave." Mais le paddle n’est pas le seul attrait du lieu fédérateur. Citons également les tournois de beach-volley, de pétanque, de badminton, du Blop Jump, etc. Amusement est garanti ! Ouverture du 30 avril au 30 septembre. À Jambes, bld de la Meuse.

Infos: theflowevent.be

2. Namur: naviguer sans permis

Face à la citadelle, en bord de Meuse, un second site d’activités invite les touristes ou vacanciers "locaux" à découvrir les joies de la vogue. À la Capitainerie de Jambes, "les plaisanciers namurois et (inter)nationaux accostent ici en bateau, pour un ou plusieurs jours, explique le responsable du site, Gauthier Debroux. Dans une atmosphère de vacances, la ville de Namur se dévoile à bord de diverses embarcations en location." À commencer par le paddle, cette planche provenant d’Hawaï, située entre le surf et le kayak. Une activité accessible à tous, dès l’âge de 8 ans. Canoë-kayak et paddle géant complètent la flotte, pour une balade sur la Meuse d’une heure ou plus, avec vue contre-plongeante sur des bâtiments emblématiques: la forteresse de Vauban, le parlement wallon, l’Élysette, des maisons de prestige, etc. Et depuis quelques années, les bateaux sans permis embarquent les groupes d’amis ou familles, jusqu’à 7 personnes. "Confortables et silencieux, ceux-ci sont très faciles à conduire", assure le responsable. Saison estivale du 15 avril au 15 octobre. À la Capitainerie de Namur, blb de la Meuse, 40.

Infos: www.lescapitaineries-de-namur.be

3. Rochefort: nos ancêtres les Gaulois

Il y a 2 000 ans, la villa gallo-romaine de Malagne était l’une des plus grandes exploitations agricoles de la Gaule du Nord. Aujourd’hui, l’Archéoparc de Rochefort emmène à la découverte de la vie quotidienne des habitants de la villa. Un véritable voyage à travers l’histoire de la Gaule du Nord. Entre jardins et potagers romains, les visiteurs sont transportés à l’époque gallo-romaine. L’occasion de devenir forgeron, potier, boulanger… Au fil des sentiers nature, les visiteurs découvrent des reconstitutions de bâtiments et d’outils agricoles, l’élevage de races anciennes (chevaux, moutons et bovins rustiques), des métiers de l’époque, une moissonneuse gallo-romaine tractée, et des jardins et potagers romains avec quelque 350 plantes cultivées à l’époque romaine. Des expérimentations archéologiques en cours dévoilent ici leurs secrets, comme la moisson antique, la cervoise, les jardins romains… Et en cette année 2023, un nouveau chapitre s’ouvre autour d’une nouvelle expérimentation: le verre à vitres "à l’antique". Entre mai et juillet, l’expérience va être menée par des artisans verriers utilisant les techniques et les outils de l’époque, selon un processus inédit sur du verre en fusion. Saison touristique du 1er avril au 5 novembre.

Infos: www.malagne.be

4. En voiture dans le Viroin avec Arthur Masson

Treignes: les rétroberlines du Viroin © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Nouveau circuit touristique en véhicule d’époque, les "RétroBerlines du Viroin" entraînent les touristes à bord d’une des voitures les plus emblématiques des années 1930 à 1950: la Citroën Traction Avant. Conduites par un chauffeur passionné guidant des groupes de 4 personnes au plus, les splendides berlines parcourent un circuit thématique d’environ 34 km, et empruntent une partie de la Route Arthur Masson. Celle-ci traverse les lieux en lien avec l’œuvre de l’écrivain s’étendant de 1938 ( Toine Culot) à 1970 ( Le Colonel et l’Enfant). Une invitation à la découverte de magnifiques paysages et de villages authentiques, dont certains ont été élus Plus beaux villages de Wallonie. Ce décor qui a façonné l’œuvre de l’écrivain, parfois comparé à Pagnol ou Daudet. À bord, deux petits écrans intégrés dans le véhicule diffusent de courtes séquences de vidéo-guidage, déclenchées par GPS. Histoire, anecdotes cocasses et images d’époque des villages traversés sont ainsi racontées. D’autres véhicules de rêve peuvent aussi être réservés, comme des Hotchkiss des années 30 à 50. Un voyage hors du temps dans les ambiances, les senteurs et les sensations du passé. Durée du parcours: 1h30.

Infos: espacemasson.be

5. À l’assaut de la citadelle de Namur

©ÉdA – Florent Marot

La citadelle est le symbole de la ville de Namur. On y vient se promener, se restaurer, assister à un événement ou bien suivre une visite guidée. Pour revenir à ses origines, son Centre du visiteur est une étape incontournable pour partir à l’assaut du site fortifié. Situé dans l’ancienne caserne de Terra Nova, ce musée retrace l’histoire d’un site exceptionnel en lien avec l’histoire de la ville qu’il domine. Servis par une mise en scène dynamique et pédagogique, 2 000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne sont ainsi présentés au travers de l’histoire de Namur et de sa citadelle, offrant une réflexion sur les sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Avec aux oreilles des audio-guides pour adulte ou pour enfant, le visiteur (re)découvre des objets emblématiques, comme d’impressionnants canons et boulets et un ancien téléphérique. Le Centre du visiteur, c’est aussi le point de départ vers les souterrains, le plus grand réseau de galeries existant au cœur d’une citadelle en Europe. Une visite pour observer les conditions de vie des nombreuses troupes qui ont défendu la place du XVIe siècle à mai 1940.

Et pour s’immerger toujours plus dans l’histoire militaire, la nouvelle exposition de cet été sera dédiée à la surprenante artillerie miniature. Plus de cinq cents miniatures seront présentées, en plomb, bois, métal, plastique, à différentes échelles, évoquant une longue évolution, de la catapulte jusqu’aux canons et missiles employés aujourd’hui, en passant par le trébuchet, la bombarde, la Grosse Berta, Atomic Annie ou encore le Patriot. Ces petits canons qui reproduisent le plus fidèlement possible la réalité et dont quelques-uns sont d’ailleurs des jouets constituent un bon échantillonnage des types d’armes ayant existé ou existant. L’exposition "Ch’tits canons, vingt siècles de petits modèles d’artillerie" se tiendra du 3 juin au 30 juillet, au Hangar aux affûts.

Infos: citadelle.namur.be

6. Un bain de nature à Bambois

©© ÉdA – Jacques Duchateau

Que l’on vienne ici prendre un bain dans son lac ou dans sa nature verdoyante, Bambois séduit petits et grands par son domaine enchanteur, de 48 hectares préservés. Avec ses chemins sauvages, ses 12 jardins d’agrément et ses deux plages pour se baigner, le site est classé Natura 2000. Outre son programme de balades nature explorant le monde des abeilles, des animaux de la mare, du land art, etc., la saison touristique s’est ouverte sur la thématique "Cadre [s]", des points de vue originaux et artistiques sur le lac.

Au menu également de cette saison 2023, la nouvelle exposition "Bons baisers de Bambois-Plage", dès le 3 juin, qui plonge les visiteurs dans la grande époque touristique du lac depuis la période d’après-guerre jusqu’aux années 70 et aujourd’hui.

Infos: www.lacdebambois.be

7. Le Moyen Âge mosan à Bouvignes

la maison espagnole de bouvignes photo berger ©ÉdA

Au cœur de la cité médiévale de Bouvignes, près de Dinant, le Moyen Âge se vit, et se ressent. Abritée dans la prestigieuse "Maison espagnole", la Maison du patrimoine médiéval mosan a pour vocation de mettre en valeur le cadre naturel, historique et patrimonial de la vallée de la Meuse et de remonter le cours de son fabuleux passé. À la fois musée et lieu de découverte et d’expositions, elle invite le visiteur qui y pénètre à se laisser porter par les méandres du temps pour aller à la rencontre de la vallée de la Meuse au Moyen Âge, de ses forteresses, de son économie, pour évoquer la société médiévale avec son lot d’anecdotes. En extérieur, la MPMM convie à ses "visites du dimanche", promenades ludiques pour les petits et grands dans le patrimoine environnant.

Infos: www.mpmm.be

8. Rencontre avec l’Empereur à Waterloo

Drone BW Brabant wallon vu du ciel La Butte du Lion ou le Monument de Waterloo, Braine-l’Alleud ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le 17 juin 1815. Il fait presque nuit, la pluie tombe. Les troupes de Napoléon sont épuisées. Elles ressentent la présence des forces ennemies. L’Empereur ordonne l’arrêt et ses aides de camp repèrent une demeure inoccupée. C’était la ferme du Caillou. Ce sera le dernier quartier général de Napoléon. Cette ancienne ferme transformée en musée met l’accent sur les événements de cette célèbre nuit grâce aux témoignages issus de la vie civile et militaire. C’est aussi dans ce lieu que Napoléon imagina sa stratégie et les plans de la bataille. Dans un décor authentique, le musée abrite des objets provenant essentiellement de l’armée française, dont un exemplaire du lit de camp de l’Empereur.

Chaque année, on se souvient de cet épisode de l’histoire au musée provincial. En s’adaptant au nouveau calendrier scolaire… "Notre grand week-end historique se décale aux 1er et 2 juillet 2023, afin de fédérer un public familial et nombreux", annonce Nathalie Watillon, coordinatrice de l’événement. La bataille va se découvrir simultanément sur deux sites: le Dernier Quartier général de Napoléon et le Domaine de la bataille de Waterloo 1815. "Au pied de la butte du Lion, les cavaliers et reconstitueurs manœuvreront en groupe toute la journée. À la ferme d’Hougoumont, une trentaine d’artisans répéteront les gestes de l’époque illustrant tous les métiers du village civil. Une vannière, un facteur d’instruments, un sabotier, un maréchal-ferrant…"

Au Dernier QG de Napoléon, "les visiteurs découvriront la vie de campement des soldats ainsi que la tente de l’Empereur avec la présence de Napoléon et ses états-majors." Des activités en continu sont proposées aux adultes et aux enfants, comme des démonstrations des soins aux blessés par l’Ambulance 1815, la lecture de cartes, des manœuvres avec tirs… Sans compter l’école du petit soldat pour les plus jeunes.

Le site de la bataille de Waterloo se trouve à… Genappe.

Infos: www.dernier-qg-napoleon.be

9. Secrets de magie à Pontillas

©ÉdA – Florent Marot

Lieu mystique à ne pas manquer par les amoureux de la magie, le Musée de la magie et de l’illusion à Pontillas (Fernelmont) est aussi l’un des plus anciens magasins de magie de Belgique. Dans un décor plein de mystères, un guide-magicien fait découvrir toutes les évolutions techniques et artistiques depuis l’époque de l’illusionniste français Robert-Houdin jusqu’à nos jours. Ici, tous les objets et documents présentés sont authentiques et ont réellement appartenu aux plus grands magiciens d’autrefois. Un lieu consacré à la mémoire de grands artistes tels que David Copperfield, le génie de Bagdad Fria Ned, et Carrington le Mage… La visite de la surprenante boutique d’articles pour magiciens, ventriloques, prestidigitation et cirque clôture ce parcours découverte. Au total, plus de 400 documents, affiches et objets composent ce musée. Ouvert sur rendez-vous de 10 h à 17 h du lundi au samedi.

Infos : www.raimonimagic.com

10. Fouilles préhistoriques pour tous à Andenne

-

Nichée entre Andenne et Namur, à Sclayn, la grotte de Scladina fut un lieu de passage pour les Néandertaliens, il y a des dizaines de milliers d’années. Plus de 20 000 fragments d’outils en silex côtoient des milliers d’ossements d’animaux préhistoriques (ours des cavernes, chevaux, hyènes, etc.) abandonnés sur place par ces hommes. Aujourd’hui, la grotte ouvre ses portes pour faire découvrir l’un des seuls sites préhistoriques de Belgique toujours en cours de fouilles. Accompagnés d’un guide expérimenté lors d’une visite ou équipés d’une tablette en toute autonomie, les visiteurs y découvrent non seulement le mode de vie extraordinaire de ces chasseurs nomades mais aussi les différentes facettes de l’archéologie moderne permettant de mieux comprendre la préhistoire. Une invitation à ouvrir les yeux sur une ancienne humanité.

Infos: www.scladina.be