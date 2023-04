1. Préparez le bouillon de volaille en faisant fondre dans l’eau bouillante un cube ou une pâte. Réservez sur feu doux.

2. Escalopez les blancs de poulet en bandes.

3. Coupez les cœurs d’artichauts en deux et égouttez-les.

4. Dans une assiette creuse, versez la farine. Salez, poivrez-la et saupoudrez-la de piment d’Espelette. Passez les morceaux de viande dans la farine. Secouez-les pour ôter le surplus de farine.

5. Dans une grande poêle, chauffez l’huile d’olive. Faites colorer sur feu vif les morceaux de poulet de chaque côté. Réservez-les hors du feu dans une assiette.

6. Dans la même sauteuse, faites colorer légèrement les cœurs d’artichauts dans un fond d’huile d’olive. Écrasez la gousse d’ail en l’aplatissant avec une lame de couteau à plat et ajoutez-la aux artichauts pour les parfumer.

7. Ajoutez la volaille aux artichauts et les câpres. Mouillez avec le vin blanc, le jus de citron et le bouillon de volaille. Grattez les sucs avec une cuillère en bois. Ajoutez les 10 gr. de beurre pour donner plus de tenue à la sauce. Laissez mijoter le tout durant 15 mn. La sauce va légèrement s’épaissir et prendre une jolie couleur ambrée. Enrobez la volaille de sauce.

8. Parsemez-les de persil finement ciselé.

