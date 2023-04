Les carottes nouvelles, les épinards, les radis, les oignons ciboules, les petits pois frais, les pois gourmands, les petites pommes de terre nouvelles, les haricots verts bien croquants, les petits navets sans oublier les fèves qui n’ont qu’un tout petit temps et le cresson, alors foncez ! En fait, tous les primeurs se mettent en place sur les étals. On a aussi encore de beaux poireaux, des panais, des betteraves rouges, du persil, des chicons, des bettes, de la chicorée, du céleri verts.

On trouve des pleurotes, de beaux champignons de Paris, du chou-fleur pour un beau gratin ou du pakchoi pour des préparations plus asiatiques

On goûtera côté fruits les bons pamplemousses roses même s’ils ne poussent pas en Belgique et c’est la fin des oranges et des mandarines qui commencent un peu à faire la tête et à devenir rapidement molles. On se console facilement avec une bonne tarte à la rhubarbe et les premières fraises!

