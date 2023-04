Des petit creux la nuit ? Vous souffrez peut-être d’hyperphagie nocturne

Souvent d’origine psychologique

Appelé en anglais Night Eating Disorder (NES), ce trouble de l’alimentation nocturne qui touche aussi bien les hommes que les femmes peut être de deux origines. Soit métabolique, si vous souffrez de diabète, d’obésité ou encore d’apnée du sommeil. Soit psychologique, dans la plupart des cas. La dépression, les troubles de l’humeur, un stress post-traumatique ou toute autre forme de grande anxiété peut se traduire par une boulimie nocturne. Chez les personnes qui souhaitent perdre du poids ou ne pas en prendre, on parle aussi de restriction cognitive. Durant la journée, ces personnes sont capables de ne rien avaler mais, à la nuit tombée, elles relâchent la pression et assouvissent leurs désirs refoulés sans pouvoir les réfréner. Les patients atteints de ces fringales nocturnes ingurgitent en moyenne au moins 25% de leur apport calorique journalier après le souper ou durant leurs réveils nocturnes. Certains agissent dans un état somnambulique, tandis que d’autres sont parfaitement éveillés et conscients. Cette deuxième catégorie de personnes a tendance à croire – à tort – qu’elle est sujette aux insomnies et que seule la nourriture lui permettra de se rendormir.

Les conséquences sur la santé

Sur le long terme, l’hyperphagie nocturne peut avoir des conséquences lourdes sur la santé et l’état général de celui qui en souffre. En mangeant la nuit, vous déréglez vos cycles hormonaux. Premièrement, parce que vous ne dormez pas assez… ou mal. Or, on ne répétera jamais assez à quel point le sommeil est vital à bien des égards. Passer de mauvaises nuits, avoir un sommeil constamment interrompu favorise la prise de poids, augmente la pression artérielle, pour ne citer que ces effets secondaires.

Deuxième conséquence: votre appétit est déphasé. La nuit, le corps produit moins d’insuline. Cette hormone produite par le pancréas permet de maintenir les taux de sucre dans le sang à des niveaux normaux. En mangeant trop la nuit, vous pourriez avoir des pics glycémiques similaires à ceux d’une personne diabétique.

Soigner grâce à la thérapie

La boulimie nocturne étant, bien souvent, d’origine psychologique, elle se soigne grâce à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Référez-vous de préférence à un psychologue clinicien ou psychiatre spécialiste des troubles alimentaires.