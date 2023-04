Les 10 faux pas à ne pas commettre dans la déco d’une maison

©artjafara – stock.adobe.com

Petits pois, fleurs, rayures… Évitez l’effet patchwork (non recherché) en abusant des motifs dans la décoration. "On va éviter de mettre tous ces motifs différents dans une même pièce", indique Julie Xhauflaire, architecte d’intérieur et designer de Henri-Chapelle (Tetrix). Pour les coussins, si vous sélectionnez deux motifs très différents, évitez de les superposer et ajoutez également un coussin de couleur unie.

2. Du papier peint partout

Le papier peint peut apporter du caractère à une pièce, mais on évite d’en mettre sur tous les murs, au risque de surcharger le lieu et de se lasser. Autre faux pas: fixer des cadres sur un papier peint très présent (comprenant de grands motifs, par exemple). "La grosse tendance aujourd’hui c’est le papier peint panoramique qu’on met sur un mur bien dégagé, assez vide, afin de le meubler sans pour autant y mettre un meuble. " On pense notamment à un mur du couloir ou à celui derrière le canapé. On évite par contre de mettre des motifs chargés derrière la TV.

3. Trop de bois différents

©Federico Rostagno – stock.adobe.

Si le bois est une matière qui apporte de la chaleur à tout intérieur, attention à ne pas multiplier les différentes essences de bois dans une même ambiance, conseille la déléguée régionale Wallonie de l’Union francophone des décorateurs et architectes d’Intérieur (UFDI). Contentez-vous de maximum deux essences différentes et n’essayez pas de sélectionner deux bois qui aient "presque" la même teinte. "À l’inverse, il faut trancher et que le geste déco soit franc: privilégiez plutôt le contraste en mélangeant du chêne clair et du wenge, plus foncé."

4. Ne pas peindre les bons murs

Vous venez de refaire votre cuisine et vous en êtes à l’étape de la peinture ? Évitez de peindre les petits murs entre les meubles d’une couleur vive, conseille notre coach déco. "Mettre en valeur des morceaux de murs qui ne sont pas suffisamment présents n’a pas d’intérêt, mieux vaut les peindre dans la teinte du meuble pour qu’ils s’estompent dans le reste. " Pour avoir une pièce cohérente, choisissez trois ou quatre couleurs/matières différentes, sans surcharger un seul endroit.

5. Mélanger les styles

Contemporain, industriel, Japandi… Si certains mélanges de styles fonctionnent à ravir, comme une touche de moderne intégré aux pierres d’une vieille ferme, certains sont plutôt à éviter, comme le style rustique et industriel. "Si on a des châssis métalliques noirs, on évite, par exemple, de choisir des meubles anciens en chêne assez lourds et chargés." Vous adorez suivre les tendances ? Pour les grosses pièces, il est conseillé de se tourner vers des intemporels. Lâchez-vous sur la petite déco comme les tapis, les coussins ou les bibelots. "Ça vous reviendra moins cher et ça sera moins compliqué à changer si vous vous en lassez."

6. Trop de bibelots

©artjafara – stock.adobe.com

"Quand il y a trop de bibelots, on ne s’y retrouve plus. L’œil doit pouvoir s’attarder sur l’un de ceux-ci: s’il y a trop d’infos, on ne voit plus rien." Rien ne sert de vouloir exposer à tout prix tous vos bibelots sur un même meuble. Pour mettre en avant vos plus belles pièces, laissez-leur de l’espace. "C’est plus joli de faire des petits ensembles de deux ou trois bibelots que d’avoir un meuble chargé. Mieux vaut en regrouper quelques-uns sur un coin ou au centre du meuble, jouer avec les hauteurs des objets et ne rien avoir sur le reste du meuble." Less is more.

7. Des tentures courtes

©Who is Danny – stock.adobe.com

Vous avez des fenêtres qui ne vont pas jusqu’au sol ? Ne coupez surtout pas les rideaux à hauteur de la fenêtre ! "Pour moi, c’est le summum du mauvais goût." Si vous avez un radiateur en dessous de celle-ci et que vous avez déjà des tentures devant vos baies vitrées, privilégiez alors la pose d’un store bateau confectionné dans le même tissu, afin de garder une harmonie à ce niveau. "Attention toutefois à ne pas multiplier les types d’habillages de fenêtre dans la même pièce." Dans la salle de bains, évitez les tissus et privilégiez les stores.

8. Mixer les lumières chaudes et froides

©thomaslenne – Fotolia

Une faute de goût souvent repérée par notre architecte d’intérieur: ne pas prêter attention aux différences de températures de couleur dans les luminaires. "Les températures de couleur les plus utilisées dans les intérieures sont les 2700k, 3000k et 4000k: plus le nombre de Kelvin est faible, plus la lumière est chaude." On utilise des ampoules de 2700k-3000k dans à peu près toutes les pièces de vie – celles de 4000k sont plutôt réservées au bureau. Si vous changez une seule ampoule LED arrivée en fin de parcours, une différence de couleur se fera sans doute sentir avec les autres. Il est donc au moins conseillé de racheter le même modèle d’ampoule.

9. Une suspension à tout prix

©Ezume Images – Fotolia

Vous rêvez de mettre une suspension dans votre salon ? Attention à la hauteur de vos plafonds. "Souvent, ce n’est pas pratique: soit elle cache la vue de la TV ou elle gêne les convives assis dans le salon ; soit on est obligé de la suspendre très proche du plafond, avec 30 ou 40 cm de câble et le rendu est beaucoup moins joli." Disposez-les plutôt au-dessus d’une table de repas, si et seulement si vous avez la taille de plafond nécessaire (2m40-2m50). Réfléchissez au côté pratique: il serait dommage de vous prendre en plein visage le luminaire à chaque déplacement.

10. Des rangements inadaptés

©sebastien – stock.adobe.com

Votre déco peut être ultratendance, reste que si votre habitation est en "bordel", elle ne sera pas agréable. "Attention à bien ranger ce dont on a besoin là où on s’en sert et à prévoir des solutions de rangement en fonction. Il faut éviter les déplacements d’objets inutiles pour éviter de ne pas les remettre à leur place. " Si vous avez tendance à laisser traîner votre courrier, prévoyez-lui un emplacement dédié. Choisissez des rangements fermés dans le hall d’entrée, avec idéalement une banquette pour s’asseoir et un petit vide-poches pour y déposer les clefs, portefeuilles et téléphones.