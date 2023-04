100 ans plus tard, le soutien-gorge fait toujours débat

Un accessoire millénaire

Mais son évolution et son rôle restent flous jusqu’à l’époque moderne. "Le corset vient parasiter la lecture de son histoire, car le corps de la femme va être contraint, transformé pour des raisons esthétiques." Son origine reste donc discutée. Le terme apparaît en 1904 dans le dictionnaire, et un premier prototype, inconfortable et présentant des défauts de conception, est breveté en 1859 à New-York par Henry S. Lesher. C’est en 1889 qu’Herminie Carole, ouvrière corsetière et révolutionnaire, présente à l’exposition universelle de Paris le premier soutien-gorge moderne appelé "Bien-être". Inspiré du corset, il est breveté en 1898, mais présente encore des problèmes de maintien et est peu remarqué. C’est en 1913 que Mary Phelps Jacob créera le soutien-gorge séparant les deux seins.

Il connaîtra un véritable essor à la fin des années 20, quand la silhouette des femmes se fait plus sculpturale, puis explosera après la seconde guerre mondiale avec les soutiens-gorge obus. "Le soutien-gorge devient un accessoire indispensable, qui rend la poitrine visible. Il reste cependant peu adapté à la morphologie féminine ; l’aspect esthétique domine sur le confort et la santé."

Rendre visible la poitrine des stars hollywoodiennes

Puis arrivent les années 60. "La mouvance des pin-up, stars hollywoodiennes et sex symbols lui fait prendre de l’importance, toujours de façon esthétique." On parle encore peu de confort, le soutien-gorge étant davantage un accessoire suivant les injonctions sociales sur le corps des femmes qu’une question de santé. Les années 70, elles aussi, joueront un rôle déterminant dans le rapport des femmes avec ce vêtement controversé.

Il connaîtra donc une histoire mouvementée, de hauts et de bas, de nouvelles créations et de matières, de tendances de modes et de modèles plus confortables. "C’est un symbole que chacun s’approprie différemment, selon son âge, sa culture, son rapport au corps et aux injonctions sociales qui restent très fortes dans une société patriarcale qui dicte aux femmes ce à quoi elles doivent ressembler."

Le plus fascinant, c’est qu’en 2023, le soutif est encore au centre des débats. "Il y a un côté esthétique et fonctionnel, des débats et des questions qui encore aujourd’hui déchaînent les passions. Il reste un symbole à double tranchant: celui de la libération et de l’oppression. C’est incroyable qu’encore aujourd’hui, il fasse débat au lieu d’être un simple outil."

Féminisme et soutien-gorge: libération vs injonctions

Encore symbole de féminité et de sexualité, la femme d’aujourd’hui ntente de se réapproprier un objet longtemps régenté par les hommes.

Quand il est réellement apparu au début du 20e siècle, le soutien-gorge s’oppose au corset, objet purement esthétique et catastrophique pour la santé des femmes. Cet essor est influencé par les mouvances féministes et hygiénistes qui condamnent le corset, mais aussi par l’engouement du sport et l’activité ouvrière croissante des femmes dès la Première Guerre mondiale.

Les années 70 et les révolutions sexuelle et féministe seront également un véritable tournant dans son histoire. On voit apparaître les premiers mouvements du "no bra" et une envie forte de s’en libérer en tant que diktat. "La révolution sexuelle et le mouvement hippie, la célébration de la nudité et les mouvements féministes commenceront à rejeter le soutien-gorge en tant que norme." Le message est clair: assez ! Le soutien-gorge doit dorénavant être fonctionnel, confortable et éloigné de toute connotation sexualisée.

Aujourd’hui, qu’on le porte ou non, cet affranchissement des normes sociétales continue. "Il n’est plus qu’un objet réducteur et négatif, les femmes ont réussi à reprendre le débat et à le revendiquer en le portant ou non." Si les mouvements féministes ont beaucoup chahuté le soutien-gorge, il n’est cependant pas incompatible avec l’envie de se détacher des injonctions sociales et d’un rapport complexe à notre corps. "Les hommes ont décidé pendant des siècles de l’image à laquelle devaient se conformer les femmes, mais nous assistons à un moment de bascule. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui décident pour elles." Porter un soutien-gorge peut aller de pair avec cet affranchissement: on peut en mettre pour soi et pour se sentir belle, et se réapproprier son corps et sa poitrine. Comme on peut ne pas en porter. L’essentiel est de se rappeler que c’est votre corps, donc votre choix.

Au nveau de la santé, le soutien-gorge n’a aucun impact

"Porter un soutien-gorge est avant tout une question de confort, tranche Maude Vassilieff, cheffe de la Clinique du sein du CHU Saint Pierre (Bruxelles). Bien sûr, quelques exceptions médicales peuvent solliciter son utilisation, mais il n’a pas d’impact au niveau de la santé, aucun bienfait ni méfait médical."

Le soutien-gorge serait donc, à quelques cas près, un accessoire avant tout esthétique et de confort. "En cas de forte poitrine, il est utile pour soulager le dos. Mais alors on conseille surtout de faire une réduction mammaire, car le soutien-gorge n’apporte pas de solution." Quels sont donc les cas particuliers où il est conseillé ? "Après une intervention, par exemple, il est utilisé comme outil postopératoire. Ou durant l’allaitement, car les seins sont douloureux et changent de volume constamment. Enfin, après un cancer du sein, les femmes qui veulent éviter la reconstruction mammaire peuvent en porter avec une prothèse externe. C’est une alternative pour celles qui ne veulent pas une autre opération."

Les seins dans la soupe ?

La hantise de nombreuses femmes: avoir la poitrine qui tombe. "Le port du soutien-gorge ne va pas combattre l’âge et la gravité. Il a une fonction de maintien, pas de redressement. Par contre, ne pas en porter ne va pas spécialement les redresser." Car les seins ne comportent pas directement de muscles: ce sont de la graisse et des glandes. "Avoir les seins qui pendent ou qui sont bien dressés, cela dépend avant tout de la génétique, du mode de vie, de la santé, de la peau… Si on est sportive et qu’on développe les muscles pectoraux, ça peut jouer un peu, mais ce n’est pas déterminant."

Attention aux idées reçues

La plus grosse idée reçue contre laquelle se battent les sénologues et autres spécialistes, c’est l’idée que les armatures favorisent le cancer du sein. "Elle a la dent dure chez les patientes, surtout des générations moins jeunes. De nombreuses femmes qui nous consultent pendant ou après un cancer du sein n’osent pas en porter, car elles sont convaincues que ça entraîne une récidive."

Même chose pour le sport, où l’idée voudrait qu’on en porte absolument. "Au niveau médical, il n’y a pas d’impact, on peut tout à fait faire du sport sans en porter. Encore une fois, l’important est de se sentir à l’aise, de ne ressentir ni gêne ni douleur. Bien sûr, on le conseille en cas de forte poitrine pour préserver le dos, mais c’est avant tout un choix libre pour chacune."

En définitive, le soutien-gorge, que vous souhaitiez lui remettre les agrafes ou lui annoncer que "vous faites une pause" c’est avant tout votre choix personnel. Pour des raisons d’esthétique, de confort, de rapport à vous. Et si vous ne savez plus à quels seins vous vouer, la réponse est simple: aux vôtres. Car vous seule décidez !

