Comment réussir sa culture de chou-rave : les conseils de notre spécialiste

Il est temps, en ce 21e siècle, de remettre ce savoureux légume à l’honneur. De plus en plus apprécié par les grands chefs cuisiniers, le chou-rave (Brassica oleracea var. gongylodes) a une chair tendre à la délicieuse saveur de noisette. De plus, ses feuilles sont parfaitement comestibles et délicieuses cuites à la façon des épinards.

Attention au semis et au repiquage !

Le chou-rave peut se semer à différentes périodes. Si vous souhaitez une récolte de fin de printemps, le semis doit s’effectuer sous châssis entre mi-février et fin mars. La germination intervient après 5-6 jours. Il faut maintenir le tout hors gel. Le repiquage se fera dès que les plantes auront développé 3 à 4 feuilles. Au moment du repiquage il faut veiller à ne pas planter le jeune chou trop profondément étant donné que la "boule" se forme au-dessus du sol. Pour les semis effectués en pleine terre, on travaille en lignes distantes de 30 cm. On dépose une graine tous les 3 cm et on recouvre de terreau tamisé. Il faut constamment veiller à garder le sol humide mais sans pour autant le détremper. 5 ou 6 semaines plus tard, il sera nécessaire d’éclaircir pour en finale ne garder qu’un plant tous les 30 cm. Un tel espacement est vraiment important à respecter parce que le chou-rave aime avoir ses aises et beaucoup de lumière pour se développer.

Quand les récolter et comment les conserver ?

La récolte de ces délices pourra commencer 2 mois à 2 mois ½ après le semis. Les "boules" auront alors la taille d’une belle orange. Ne soyez pas tenté d’obtenir des raves plus grosses car elles seraient alors fortement filandreuses et quasiment immangeables. Pour la consommation hivernale, on récolte les raves avant les premières gelées et on les stocke, après avoir supprimé feuilles et racines, comme les carottes ou les panais, dans du sable sac, à l’abri du gel.

Quelles variétés choisir ?

Le "Blanc hâtif de Vienne", très hâtif et à chair blanche est un classique, "Azur Star" est attrayant avec sa pomme légèrement aplatie d’un violet foncé à chair blanche extrêmement savoureuse. Le chou-rave "Violet hâtif de Vienne" se récolte un peu plus tardivement que la forme blanche mais cet aspect tardif est compensé par une chair d’une qualité gustative bien supérieure.

