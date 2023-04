Les différents types de nouilles asiatiques: guide et mode d’emploi

Ramen

Les pâtes de blé les plus connues sont sans doute les ramen. Ces longues nouilles très consommées au Japon sont en réalité d’origine chinoise. Fines, aplaties ou plus larges, elles ont une couleur légèrement dorée. Abus de langage ou pas, le mot "ramen" désigne par extension une soupe faite à base de ces nouilles typiques. Le bouillon se compose de miso ou de sauce soja, de viande (et d’os), de légumes et souvent d’un œuf dur. Mais les déclinaisons sont innombrables, tout comme les accompagnements. Ce sont aussi ces nouilles ondulées et jaunes que l’on retrouve en sachet individuel dans les grandes surfaces. Cette version sèche est vendue avec un petit paquet d’assaisonnement contenant une poudre aromatisée, et elle est prête en deux minutes.

Udon

Épaisses, glissantes, moelleuses, très blanches et fabriquées à partir de farine de blé et d’eau, elles ne nécessitent quasiment pas de cuisson, si elles sont précuites (c’est souvent sous cette forme qu’elles sont commercialisées). Elles peuvent être ajoutées au bouillon chaud ou à la dernière minute s’il s’agit d’un plat sauté, ou même se consommer froides.

Somen

Cette variété de nouilles japonaises se mange souvent froide. D’une extrême finesse, elles sont prêtes très rapidement et ravissent les palais en été. Après une minute à peine de cuisson dans de l’eau bouillante, il faut les égoutter et les passer directement sous l’eau froide, en veillant à bien les séparer avec les doigts. Il ne faut pas qu’elles collent entre elles, au risque de se retrouver avec un amas pâteux difficile à accommoder. Ces nouilles sont accompagnées de légumes, d’algues, d’oignons verts et de sauce dans laquelle on vient tremper les pâtes.

Yakisoba

Ce plat composé de nouilles sautées à la viande et aux légumes est inspiré d’une recette chinoise traditionnelle qui s’appelle chao mian. Ces pâtes sont les plus connues en Occident puisque ce sont les premiers migrants chinois qui les ont fait connaître à leur arrivée en Amérique du Nord, dès le XIXe siècle.

Les alternatives aux nouilles de blé

1 Nouilles de riz

Étant donné qu’elles sont légères et fragiles, il faut les manier avec délicatesse pour ne pas les casser. Dans tous les cas, il s’agit d’éviter une cuisson excessive qui transformerait les nouilles en une bouillie collante peu ragoûtante. Cuites correctement, elles ont une texture singulière qui permet de varier les goûts. Elles s’incorporent facilement dans des soupes, des bouillons, elles peuvent être sautées rapidement (mais cuites à l’eau au préalable dans ce cas). On peut aussi les consommer froides et accompagnées de légumes et d’herbes. Les nouilles de riz forment la base du pad thai, un plat traditionnel et très populaire en Thaïlande, mais aussi chez nous.

2 Tteok coréen

Moins connues, les pâtes, galettes ou gâteaux de riz (tteok, en coréen) sont notamment consommés en Corée. On les trouve sous forme de tubes, semblables à des macaronis non creux. Ils se mangent alors avec une sauce piquante (à base de pâte de piment) et s’appellent tteokbokki. L’autre version salée, le tteok guk, a une forme différente puisque les galettes sont alors plates et tranchées. Elles se consomment en bouillon de légumes ou de viande. Pour les deux versions, il suffit de les ajouter au plat à la dernière minute.

3 Vermicelles de soja

Translucides, plus souples et collantes que les vermicelles de riz, celles-ci sont faites à base de haricots mungo et appelées "cheveux d’ange". Versatiles, ces pâtes moins connues ne nécessitent quasiment pas de cuisson. Il faut néanmoins les tremper dans de l’eau chaude pour qu’elles ramollissent. On peut bien sûr les faire sauter à la minute, les intégrer dans les nems, les manger en salade et ou en fondue chinoise.

4 Vermicelles de patate douce

Naturellement sans gluten, ces nouilles sont fabriquées à base de fécule de patate douce. Populaires en Corée mais également au Japon, il est possible d’en trouver chez nous, dans certains magasins asiatiques. Comme les autres nouilles sans gluten, elles se cuisent très rapidement et ont une texture fragile.

5 Nouilles soba

Reconnaissables entre mille, ces pâtes au sarrasin ont une couleur brune, sont aussi fines que des cappellinis et leur goût est très prononcé. En principe, elles sont sans gluten, mais dans la plupart des cas, les fabricants ajoutent de la farine de blé pour améliorer leur texture. Il existe une multitude de façons de les cuisiner, chaudes ou froides.

6 Nouilles konjac

Complètement translucides, elles sont faites à partir de konjac, une plante vivace cultivée en Asie. Leur particularité est d’être très pauvres en calories, raison pour laquelle elles sont prisées. Elles peuvent remplacer les nouilles et autres pâtes, mais il faut savoir que leur goût n’est pas du tout identique. Souvent, elles sont conditionnées dans un paquet avec de l’eau qu’il faut donc rincer.