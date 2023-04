Que faire ce week-end ? Voici nos 7 propositions

Le festival international du film fantastique de Bruxelles, le BIFFF pour les intimes, dévoile sa sélection d’une centaine de longs et courts métrages voués à faire frémir, dans une atmosphère unique ! Mais le BIFFF, ce n’est pas uniquement des films d’horreur. Il se veut avant tout un festival ouvert et très varié, mélangeant les thrillers, films de science-fiction, films fantastiques, comédies noires, films d’action et bien d’autres. Devenu l’un des festivals de films de genre les plus célèbres au monde, le BIFFF ne se contente pas seulement de projeter des longs et courts métrages. Ce sont près d’une vingtaine d’événements hors des salles obscures qui sont proposés durant 13 jours. Au programme: son célèbre bal des vampires (le 22/04), dont l’entrée est gratuite pour ceux qui s’y présentent déguisés, l’incontournable concours de maquillage d’horreur, des démonstrations de bodypainting, une exposition artistique, des master class d’invités prestigieux aux débats clivants… ou encore, trois "Zinsectes" sympathiquement inquiétants venant déambuler dans les rues alentour.

Programme complet: www.bifff.net

2. S’initier au folklore, le 15 avril dès 10h, dans les rues de Namur

Faire revivre, défendre et protéger le patrimoine folklorique: voici les trois missions de la fête du Folknam, 25ème édition. Au cœur de la capitale wallonne, ce grand rassemblement de folklores locaux s’anime d’initiations pour tous âges: jeu de drapeaux, échasse, manipulation de géants, tiré de corde, atelier de danse folk (à 15h). À midi, place au concours du plus grand mangeur de djote di Nameur (potée au chou). L’après-midi, un village historique s’installe Place d’Armes pour présenter des reconstitutions de différentes époques, tandis qu’un grand cortège parcourt les rues de la ville. Folknam, c’est aussi un vaste marché artisanal et gourmand. La journée se clôture par un spectacle de son et lumière place d’Armes.

Infos: www.folknam.be

3. Binche médiéval, les 15 et 16 avril dès 11h, Binche, Parc communal

Le temps d’un week-end, un campement réaliste du Moyen Âge s’installe au cœur de la cité de Binche, et fait revivre les combats de chevaliers, la fauconnerie, les lancers de haches, la justice et la torture de l’époque, l’herboristerie, la maroquinerie, la frappe de la monnaie… Le samedi, la nocturne des artisans s’ensuit d’un de cracheur de feu et musiciens.

Infos: www.binche.be

4. Salon de la naissance, 15 et 16 avril, Seneffe, Espace Culturel

"Naître et grandir en douceur", c’est le premier le premier salon de la Bulle, maison de naissance à Feluy. Le temps de deux journées, de nombreux professionnels autour de la périnatalité viennent y présenter leur travail: des initiatives au service des jeunes parents, des artisans, des illustratrices, des accompagnants autour de la grossesse, de la naissance et de la petite enfance. De nombreux ateliers, rencontres, débats et projections de film complètent le programme.

5. Foire de plantes, du 14 au 16 avril, Château d’Enghien

Dans une mise en scène soignée, la Foire de Jardin du Parc d’Enghien rassemble 250 professionnels des plantes sur 5 hectares en extérieur, sous tentes, dans des écuries et au château. Arbres fruitiers et d’ornement, bulbes, semences, plantes rares sont les points forts de cette foire, tout comme les piscines et l’architecture de jardin.

Infos: www.enghien-edingen.be

6. Nourrir Liège, du 13 au 23 avril

Nourrir Liège, le festival de la transition alimentaire, prend place dans la ville de Liège, pour réfléchir sur la thématique "alimentation et résilience". Journées à thèmes, ateliers, marchés, conférences, balades à pied et à vélo, visites, animations, chantiers participatifs rythment l’événement avec comme volonté d’inclure le plus grand nombre et de réfléchir aux enjeux de la précarité et de l’alimentation.

Programme: www.nourrirliege.be

7. Kiosque du dimanche, à 11 h, Place Maurice Servais à Namur

©Urupong – stock.adobe.com

D’avril à septembre, le nouveau kiosque de Namur va accueillir une vingtaine de concerts gratuits pour son "Dimanche en Musique". L’occasion de frétiller des oreilles au son des fanfares, gigoter des gambettes sur des airs de jazz, de rock, rap ou encore musiques latinos. Durant toute la saison estivale, de 11h à midi. Ce 16 avril: jazz manouche et gypsy swing avec Transat Swing.

www.namur.be