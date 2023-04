On a testé le resto La p’tite auberge à Ohey

Il y a ajouté tout le confort: piscine, sauna, bain nordique et jacuzzi en intérieur, une autre piscine et un étang de baignade dans le jardin qui s’étire à l’arrière. Et, bien sûr, un restaurant simplement baptisé La P’tite Auberge. Le garde-manger et le fourneau ont été confiés au chef Jeremy Simon, qui avait longtemps tenu le Cheval Blanc de Spontin et qui est assisté ici de Mathias en cuisine et Alessandro en salle.

Les racines du céleri et les fanes de la carotte

La P’tite Auberge est installée là où se trouvaient autrefois les écuries. Le lieu a gardé quelques poutres et voussettes. Il s’est doté d’une imposante cheminée pour la chaleur et l’ambiance qu’apporte un bon feu de bois. Mais ses murs ont pris des tons "midnight" et son mobilier est en bleu et or. Tout cela donne du contemporain dans de l’ancien, pour du rustique chic.

Marie et Simon passent à table et vont apprécier la façon qu’a le chef de considérer que tout se mange et que rien ne se perd dans certains légumes. Bel exemple que le céleri-rave: la boule en brunoise, les épluchures en mousseline, les feuilles et les racines en friture. Il accompagne le baby homard présenté avec un couteau de mer et une très aérienne écume de bisque. L’asperge arrive en différentes textures: rôtie, dans un flan et dans un sorbet. Avec quelques crevettes grises et un jaune d’œuf cuit au froid qui, après avoir passé 24 h au congélateur, a acquis une texture crémeuse comme un beurre pommade.

Pour la carotte, qui est servie avec l’agneau de lait, c’est également zéro déchet: glacées au beurre et en mousseline, les épluchures et les fanes en tempura pour apporter le croustillant. Le filet de daurade est juste snacké sur la peau, pour rester presque cru à l’arête. Avec des lentilles cuisinées à la façon d’un riz pilaf, au vin blanc et oignons verts. Un dessert tourne autour de la mandarine, rôtie, en sorbet, dans une tuile et avec un espuma de crème anglaise. Un autre célèbre la poire, cuite au four, garnie de sirop de Liège et accompagnée d’une mousse au chocolat.

L’étang de baignade et les tilleuls en espaliers

Marie et Simon reviendront ici cet été, pour tester l’étang de baignade et peut-être même le terrain de pétanque. Mais aussi et surtout pour repasser à table, cette fois sur l’élégante terrasse dressée au milieu de la cour, fermée par des tilleuls en espaliers et abritée sous une grande toile blanche.

La P’tite Auberge, Domaine Sur les Sarts, à Perwez (Ohey). Menus à 43, 55 et 65 €. Ouvert le lundi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi et soir. 085/616115.

Retrouvez notre carte interactive avec notre sélection de restaurants:

