Incontournable de la province de Hainaut, difficile de passer à côté du parc animalier Pairi Daiza, "le jardin des mondes". Élu meilleur zoo d’Europe trois années consécutives, le parc animalier compte plus de 7 000 animaux répartis dans différents territoires. Huit mondes au total qui sont autant d’invitations au voyage aux quatre coins de la planète. Terre des origines, royaume de Ganesha, royaume du Milieu, etc., le visiteur est tantôt plongé en Chine, avec ses pandas, tantôt en Australie avec ses kangourous. Il est aussi possible de loger sur place.

Et ça tombe bien, c’est la saison idéale pour aller faire un tour à Pairi Daiza ! Les fleurs éclosent partout, les nouveau-nés sont de sortie… Pour célébrer le printemps, les équipes du parc ont concocté un joli programme aux visiteurs. Une grande chasse au trésor est notamment proposée aux enfants, jusqu’au 28 avril. Des œufs de couleur géants ont été disséminés à travers le parc. Sur certains, se trouvent des lettres qui permettront de reconstituer un mot mystère et ainsi de pouvoir participer au concours. "Ce n’est pas une chasse aux œufs classiques !", prévient Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza. Cet été, ne manquez pas les estivales qui sont toujours l’occasion de diverses animations. Le programme n’est toutefois pas encore défini.

Afin de profiter au mieux de votre visite, et bien que certains endroits soient couverts, on vous conseille de consulter la météo du jour avant de vous y rendre. Afin d’éviter de passer, comme nous, une journée sous la pluie. Les animaux se font évidemment plus discrets sous ses conditions. Aussi, ce jardin des mondes a un coût… et les familles devront y mettre le prix pour le découvrir: les billets d’entrée ne sont pas bon marché. Le budget pourra vite excéder les 100 euros. Mais l’abonnement peut se révéler une formule avantageuse pour les amoureux des animaux.

2 Le plein d’énergie d’une foule en liesse

Reconnu chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco depuis 2005, le Doudou de Mons fait partie de ces festivités typiques du pays qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Enfin, pour qui aime la foule… Car chaque année (à l’exception des années "Covid"), lors du week-end de la Trinité, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent à l’occasion de la ducasse rituelle si chère aux Montois, clou du Doudou, nom populaire d’une semaine de grande liesse.

Celle-ci aura lieu, cette année, le 4 juin. Avec ses traditionnelles festivités, dont certaines des plus anciennes remontent au XV siècle. La descente de la châsse de sainte Waudru, la procession du Car d’or, la montée du Car d’or et enfin, le fameux combat de saint Georges contre le dragon, dit Lumeçon, auquel les spectateurs prennent part dans l’espoir d’arracher quelques touffes de crin de la queue du dragon. Il paraît que ça porte bonheur…

Au-delà de ses festivités, le Doudou se démarque par une incroyable ambiance. À n’en pas douter, un immanquable de la province de Hainaut !

Puis, si vous n’avez pas l’occasion (ou simplement l’envie) de participer au Doudou, vous pouvez toujours vous tourner vers le musée qui lui est dédié.

3 Un riche patrimoine industriel

Comment découvrir la province de Hainaut sans s’arrêter sur ce qui fit jadis sa réputation et permit de faire de la région du Borinage l’un des fleurons de la révolution industrielle ? Les sites miniers, aujourd’hui tous à l’arrêt, s’érigent en vestiges de ce riche passé où l’on exploitait le charbon. Parmi ceux situés dans le Hainaut, trois ont été classés au patrimoine mondial de l’Unesco: le Grand-Hornu, le Bois du Cazier et le Bois-du-Luc. Tous ont été remarquablement convertis en lieux de patrimoine, de mémoire et de culture et valent le déplacement.

À Marcinelle, entouré de trois terrils à la biodiversité exceptionnelle, le Bois du Cazier renferme en son sein les musées de l’Industrie et du Verre. Mais aussi l’Espace 8 août, centre d’interprétation aménagé dans l’une des salles de machine d’extraction, qui revient, à travers des films, photographies, témoignages et bornes interactives, sur la plus grande catastrophe minière de Belgique qui a frappé le charbonnage du Bois du Cazier le 8 août 1956 et causé la mort de 262 mineurs. L’espace se consacre également à la sécurité au travail et aux phénomènes migratoires de l’après-guerre.

Des visites guidées sont proposées pour les groupes pour partir sur les pas des mineurs d’antan.

4 Balade pittoresque sur l’eau

Pour porter un autre regard sur la région, direction le canal du Centre historique, situé entre Mons et Seneffe, pour une balade pittoresque sur l’eau… Avec ses quatre ascenseurs à bateaux, les derniers au monde à subsister dans leur état de fonctionnement originel et actionnés par la seule force de l’eau, il constitue un incroyable exemple du génie civil belge. S’il n’est, à l’heure actuelle, plus que dévolu au tourisme fluvial, le Canal était à l’origine conçu pour relier le bassin de la Meuse à celui de l’Escaut et ainsi faciliter le transit de marchandises du nord au sud du pays.

Bien sûr, vous pouvez aisément longer ce dernier à vélo, proposé à la location. Mais rien de tel pour découvrir le lieu que d’embarquer à bord d’un bateau bien sûr ! Des excursions guidées en bateau de promenade sont organisées depuis l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. L’occasion de voir de plus près ces ascenseurs hydrauliques. La visite vous mènera également dans la salle des machines avant de se conclure par une promenade le long du canal à bord d’un petit train cette fois. Autre option, plus ressourçante, la location d’un bateau électrique sans permis, pour naviguer sur le vieux canal historique à votre rythme et profiter en toute quiétude du paysage.

5 L’univers fascinant des sciences

Amateurs de sciences et de technologies, nul doute que le SPARKOH ! (Frameries) saura combler vos envies de découvertes. Avec un espace intérieur de 12 000 m2 et extérieur de 6 000 m2, le parc d’aventures scientifiques SPARKOH !, anciennement PASS, propose des tas d’expériences scientifiques, physiques, sensorielles, à vivre en famille pour comprendre la place des sciences dans notre quotidien.

Corps humain, chimie, énergie…, les expositions interactives de SPARKOH ! nous plongent dans différents univers, tous aussi fascinants les uns que les autres. Comparer sa force à celle de machines, ou en fabriquer, jouer à l’apprenti chimiste, créer de mini-tornades, etc. Dès 3 ans, les enfants peuvent s’initier aux sciences tout en s’amusant dans les zones qui leur sont spécifiquement consacrées.

En extérieur, une immense plaine de jeux a été installée, ainsi qu’un "jardin de la biodiversité" pour partir à la rencontre de la faune et de la flore des environs. Vous n’aurez pas assez d’une journée pour profiter de tout l’espace du parc d’aventures scientifiques ! Dans cette liste des immanquables de la région, il s’agit sans aucun doute de l’un de nos coups de cœur.

Bon plan: le week-end des 22 et 23 avril, ne manquez pas l’événement "Robotix’s", un village dédié au numérique, aux technologies… et bien sûr, à la robotique. De nombreuses activités ludiques y seront organisées. Et dimanche, aura lieu la finale du concours adultes Robotix’s. À l’occasion de l’événement, SPARKOH ! sera ouvert gratuitement tout le week-end, de 10h à 18 h.

6 L’art de la photographie

Le Musée de la Photographie de Charleroi, centre d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, réunit une impressionnante collection de 100 000 photographies. Plus de 800 d’entre elles sont à découvrir dans l’exposition permanente. Le musée conserve par ailleurs 1,5 million de négatifs. Avec ses 6 000 m2, il constitue le plus grand et l’un des plus importants musées de la photographie d’Europe. Ses très nombreuses expositions temporaires font la part belle aux artistes contemporains, belges et internationaux. En ce moment, et jusqu’au 21 mai 2023, cinq artistes aux styles bien différents sont à découvrir. La collection permanente, elle, conte l’histoire de la photographie, depuis ses prémices jusqu’à nos jours.

7 Des vignes à la dégustation de bulles

À quelques kilomètres seulement de la frontière française, à Quévy-le-Grand, s’est établi le domaine du Chant d’Éole. Un vignoble belge qui produit de délicieux vins mousseux, selon la méthode traditionnelle. Son nom s’inspire directement de son environnement, implanté au milieu d’un parc éolien. Primés à de nombreuses reprises et reconnus sur la scène internationale, ces effervescents n’ont rien à envier aux grandes marques champenoises.

En plus de les déguster et de vous en procurer quelques bouteilles sur place, il est aussi possible de prendre part, en groupe, à des visites guidées. Quelques nouveautés à venir: une brasserie au cœur des vignes dès la mi-mai et un restaurant à la cuisine gastronomique surplombant le vignoble qui ouvrira, lui, ses portes à la mi-juin. Et dont les commandes ont été confiées au chef étoilé Benoît Neusy.

8 Sur le pont de la cité des Cinq Clochers

La ville de Tournai, sa cathédrale, son beffroi (inaccessible pour l’instant), l’architecture de ses maisons, vaut à elle seule le détour. Mais si vous vous y aventurez, allez donc admirer son emblématique pont des Trous, prestigieux vestige militaire datant de l’époque médiévale.

Construit à la fin du XIIIe siècle, entre 1281 et 1329, sur l’Escaut, le pont des Trous est une porte d’eau de style gothique flanquée de deux tours, qui faisait partie de la seconde enceinte communale de Tournai. Dynamité durant la Seconde Guerre mondiale, le pont voit son arche centrale détruite. Il sera surélevé de 2,40 mètres lors de sa reconstruction en 1948, afin de faciliter la navigation et de développer l’économie fluviale. En 2019, était prise la décision de "déconstruire" les arches pour augmenter à nouveau leur taille.

Après plus de trois ans de chantier et de nombreuses polémiques – il a fait l’objet d’une véritable saga dans la presse ! –, le pont des Trous nouvelle génération sera inauguré le week-end des 15 et 16 avril prochains. Plusieurs animations sont d’ores et déjà prévues à cette occasion le samedi: défilé de bateaux d’époque, spectacle mapping, DJ sets depuis l’une des tours du pont des Trous, food truck, bar… Le dimanche sera, lui, davantage consacré aux familles avec des visites guidées, des expositions de photos et d’aquarelles, de la danse et des concerts. Mais bien sûr, vous aurez bien d’autres moments dans l’année pour découvrir le célèbre pont de Tournai.

9 Immersion en pleine nature

Envie de vous offrir une nuitée, ou plus, dans un logement insolite niché au cœur d’un paysage idyllique ? Les cabanes au bord de l’eau de l’Aquascope de Virelles (Chimay), véritables bulles de calme et de sérénité, devraient vous satisfaire. Avancées sur l’étang de la réserve naturelle, tout en bois, elles disposent de baies vitrées pour admirer, depuis son lit, tant la nature environnante que le ciel et les étoiles.

Profitez de votre séjour, en arrivant un peu plus tôt que l’heure du check-in, pour arpenter la réserve naturelle, découvrir sa faune et sa flore… Vous pourrez petit-déjeuner sur place face à un cadre enchanteur, ou à la cantine de l’Aquascope, selon la saison. Il est aussi possible d’y prendre votre repas du soir, plusieurs options sont proposées.

10 Une randonnée hors des sentiers battus

Les randonneurs curieux en quête de surprises devraient apprécier la diversité des paysages que traverse la Boucle noire, mais ceux-ci devront aussi être aguerris: la randonnée est de niveau difficile. Mais elle en vaut la peine. Ne ressemblant à aucun autre sentier, son itinéraire démarre à la gare de Charleroi. La première partie de ce sentier balisé qui s’étend sur 23 kilomètres mène les marcheurs sur le halage de la Sambre, qui se mue aussi en parcours street art, au pied des usines désaffectées.

Le chemin se poursuit vers parcs et châteaux, terrils et forêt… Un véritable dépaysement qui permet de voir Charleroi et sa région sous un jour nouveau. Pour profiter pleinement de votre randonnée et avoir le temps de vous poser à certains endroits, comptez une journée.

Retrouvez les autres escales de notre série tourisme en Wallonie : en province de Liège.