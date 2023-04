Dormez-vous dans une bonne position pour votre santé ?

Frère Jacques, dormez-vous sur le côté droit ou sur le dos ? Vous avez tout bon ! En fonction de votre santé ou de votre âge, de petites variables sont à adopter. "Quelqu’un qui a des problèmes respiratoires ou des problèmes de surpoids ne doit pas dormir entièrement à plat, car il aura tendance à avoir une gêne respiratoire. Un dossier incliné de 20° est préférable pour augmenter l’amplitude des bronches." Pour les personnes souffrant du dos ou de sciatique, un coussin sous les cuisses en position dorsale permet de soulager le corps pour bien dormir.

À chaque âge sa position

L’âge, aussi, modifie drastiquement notre position pour dormir tout au long de notre vie. "Les jeunes ont tendance à dormir en boule, sur le ventre, à se tordre dans tous les sens. Avec l’âge, cela ne devient plus possible, et on en revient à des positions plus simples et meilleures pour le corps." Et les bébés, comment les faire dormir ?

"C’est la question piège, car à chaque congrès pédiatrique, ça change. Selon moi, la position fœtale reste la moins dangereuse, car on évite les dangers de régurgitation. Mais il faut de toute façon faire dormir les bébés en alternant les positions, pour éviter une plagiocephalie (tête plate) et permettre à son corps de se développer correctement. Le mettre sur le ventre permet d’augmenter la tonicité des muscles paravertébraux et du cou et de la tête. Cela permet aussi de nourrir sa capacité d’observation par exemple… Alterner en journée, c’est bien."

Du reste, pour les adultes, le corps humain fait encore bien les choses. "Un adulte change tout seul de position plusieurs fois par nuit et passe par les 4 côtés, avec un qui prédomine."

Préparer son sommeil

Une bonne position, un bon matelas… On a le compte, Docteur ? "Bien préparer son sommeil est essentiel. On ne le dira jamais assez, mais évitez les écrans avant d’aller dormir, cela empêche la préparation au sommeil. Attention également aux lecteurs: évitez de vous endormir en position relevée, très mauvaise pour le corps, ou de lire sur le côté, avec la main sous la nuque. Cette position tordue occasionne des douleurs." Une fois bien installé, attendez un peu, le marchand de sable ne devrait pas tarder.

Les trois positions décryptées

Sur le dos

C’est la première position "santé" pour un bon sommeil, mais peu l’adoptent. La plus naturelle pour le corps, elle assure à la colonne d’être droite et alignée. "Sur le dos, on recharge correctement les disques intervertébraux, qui sont les amortisseurs de la colonne vertébrale. On dégage aussi les voies respiratoires, l’estomac, le thorax, le cœur… Beaucoup ne l’aiment pas, car elle n’offre pas un sentiment de sécurité, ou parce qu’elle fait ronfler et que cela gêne le partenaire. Mais c’est la meilleure."

Sur le ventre

C’est celle à proscrire: elle gène la respiration, la digestion et crée des tensions dans les cervicales, les lombaires et le thorax. "C’est une position que les gens aiment car elle est réconfortante: le ventre est en contact avec le matelas, on se sent protégé. Mais pour le corps, ce n’est vraiment pas l’idéal, il est écrasé, et la tête tournée force sur la charnière cervico-dorsale, ce qui occasionnera des douleurs dans le haut du corps." Dormir sur le ventre favorise aussi le grincement des dents.

Sur le côté

Sur le gauche, c’est non. Sur le droit, c’est oui ! Avec les jambes légèrement repliées, et en fonction, un oreiller entre les genoux pour éviter les douleurs au dos (recommandé pour les femmes enceintes). "C’est une excellente position pour le corps. Pas sur le côté gauche ; on compresse le cœur et la cage thoracique. À droite, en revanche (en position latérale de sécurité) on laisse le cœur en hauteur, on libère les côtes, et on permet une meilleure fluidité du fluide costal ainsi qu’une régénération du foie."