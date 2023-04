Laissez-vous tenter par la beauté des murs en pierres sèches

"C’est le côté complètement naturel des choses qui séduit en premier", explique Fred Lomré, entrepreneur en parcs et jardins de Louveigné qui a suivi une formation donnée par les Artisans bâtisseurs en Pierres Sèches, une association créée dans les Cévennes en France (voir ci-contre).

"Les anciens faisaient cela avec des pierres qu’ils trouvaient autour d’eux, sur les chemins ou dans les ruines d’anciens ouvrages. C’était un travail de patience très méticuleux. Pour un même emplacement, des dizaines de pierres pouvaient être testées, jusqu’à trouver la bonne, celle qui assurait la meilleure stabilité possible. Tailler certaines pierres n’est pas rare. Pour vous dire, on compte généralement 1 m2 de face de mur visible pour une journée de travail…"

Beau, drainant, écologique

En Belgique, la technique n’est pas très répandue. À part le grès schisteux, le grès du Condroz, voire la pierre d’ardoise d’Herbeumont, nous n’avons pas énormément de pierres qui conviennent. Pas mal de particuliers construisent tout de même de petits murets pour jouer avec le relief de leur jardin et donner un beau cachet rustique à celui-ci.

Si l’on est un minimum manuel et que l’on est très patient, tout est possible dans des dimensions raisonnables. Quelques-uns font appel à des professionnels pour des "retenues de terre" plus importantes. Puis il y a, bien plus rares, des appels d’offres de la part de l’Agence Wallonne du Patrimoine, pour de la restauration, voire même de la construction dans un but de conservation du patrimoine.

"Outre le côté esthétique et naturel du mur en pierres sèches, le gros intérêt est son caractère drainant, reprend notre interlocuteur. Sur un terrain en pente, il laisse passer l’eau. Ainsi, il n’est pas soumis à des pressions supplémentaires qui, parfois, peuvent provoquer l’effondrement. L’absence de liant (ciment, chaux…) garanti aussi un côté plus écologique, ce qui est assez tendance pour le moment…"

Faire l’appoint dans des carrières

Envie de vous lancer ? Pas mal d’explications et de tutoriels circulent sur internet. Étudiez bien la question, choisissez un projet raisonnable (petit parterre de fleurs, voire simple délimitation par exemple) et assurez-vous de disposer d’un choix suffisamment grand et varié de pierres. Sur ce dernier point, n’hésitez pas à aller dans certaines carrières de votre région qui proposent ce dont vous avez besoin.

Trois régions où voir des murs en pierres sèches

Irlande

Tout qui s’est rendu un jour en Irlande a gardé en tête ces dizaines de kilomètres de murs en pierres sèches délimitant des parcelles. Les fermiers de l’ouest, surtout dans le comté de Galway, ont utilisé cette technique, souvent en lieu et place de haies vives, voire de clôtures. Si certains de ces murs ont plusieurs milliers d’années, la plupart ont été érigés après la Grande famine de 1840, saluant un nouveau système de distribution des terres et d’agriculture.

Provence

Sur les plateaux calcaires du Lubéron, en plein cœur de la Provence, on trouve encore énormément de murs en pierres sèches. Autour du magnifique village de Gordes, des dizaines de kilomètres de chemins sont ainsi encadrés. Le hameau des Bories où ces murs servaient à protéger jadis le bétail contre les attaques des loups doit être visité. Le village de Saumane-De-Vaucluse va même jusqu’à proposer des initiations à la maçonnerie en pierres sèches d’une journée.

Wallonie

En 2021, la Fédération Wallonie-Bruxelles reconnaissait les murs en pierres sèches comme chefs-d’œuvre du patrimoine oral immatériel. Parmi les acteurs ayant lancé le processus de reconnaissance, on retrouvait deux parcs naturels (celui des Deux Ourthes et celui de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier). Des villages comme Wibrin, Houffalize ou encore Bernissart sont des endroits où des associations travaillent à l’édification et à la restauration d’ouvrages.