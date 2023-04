Pour cela, un premier réflexe consiste à diminuer la température des lavages. La plupart des produits à lessiver sont conçus pour être efficaces à 30°. À moins d’avoir des problèmes type allergie aux acariens (éliminés à 60°), on peut donc réduire la température (et économiser de l’électricité en prime).

Un jean peut se porter des mois

Vous pouvez aussi espacer les lavages. On a encore trop souvent tendance à laver un vêtement après l’avoir porté deux fois. Pourtant, s’il n’y a pas de taches ni d’odeurs, cela ne sert à rien ! S’il sent mauvais après une soirée laissez-le simplement s’aérer une nuit à l’extérieur. Pour la petite info, en 2014, Chip Bergh, alors PDG de la marque de jeans Levi’s a avoué ne pas avoir lavé son pantalon depuis plus d’un an. Il nettoie les petites taches avec une brosse à dents ou une éponge. Bon, après, on ne sait pas combien de fois il porte son jean sur une année. Quoi qu’il en soit, on arrête de laver son pantalon toutes les semaines !

Protéger les délicats

N’oubliez pas, non plus, de trier votre linge par fragilité du tissu. La soie et la laine sont connues pour être délicates, mais c’est aussi le cas de la viscose qui se déforme et rétrécit facilement. Pour protéger vos vêtements les plus délicats placez-les dans un petit sac (une taie d’oreiller peut faire l’affaire) et éloignez les crochets des soutiens-gorge de votre précieux top en dentelle.

Autre astuce: retourner les vêtements quand on les lave. Ça paraît bête mais ça permet de réduire leur usure. Pensez aussi à fermer toutes les tirettes avant le lavage pour qu’elles n’endommagent pas les autres vêtements. Enfin, ne surchargez pas votre machine et traitez les taches avant la lessive. Vous multiplierez alors vos chances de les voir disparaître.