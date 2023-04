Addiction au smartphone: "J’ai acheté un basic phone et je suis plus heureux"

"J’étais accro, mais j’en étais conscient"

"J’ai ce téléphone depuis début 2022, c’était l’une de mes bonnes résolutions. Ça faisait un petit temps que ça me trottait en tête. Pendant longtemps, j’ai adoré être connecté en permanence, je pouvais travailler"on the go"(à tout moment). Et puis je me suis rendu compte que je ne le lâchais jamais, que je pensais tout le temps au taf, que je répondais à tous les messages instantanément et tout le temps – que ce soit sur WhatsApp, Slack ou par e-mail." Couper les notifications n’était pas suffisant. "J’étais accro, mais j’en étais conscient." Ajoutez à cela l’envie de provoquer, rit-il, et il a passé commande.

Réapprendre à poireauter

Le résultat est sans attente, dit-il. Fini les heures perdues à "scroller" son écran pour… rien. S’il utilise les réseaux sociaux, c’est lorsqu’il décide d’être derrière son ordi. "Avant j’aurais été incapable de ne pas savoir où était mon téléphone. Mon rapport à cet objet a vraiment changé – du fait d’avoir très peu de sollicitations, du fait que la navigation du basic phone soit lente (internet y est quasi inutilisable) et qu’il y ait ce côté beaucoup plus volontaire pour l’utiliser, même WathsApp (qui a ses petites limitations) puisque c’est via le clavier T9, comme à la belle époque", sourit-il.

Il a dû réapprendre à vivre sans smartphone, réapprendre aussi à poireauter… "Ce sont des petits réflexes: maintenant, j’ai toujours un bouquin dans mon sac pour les transports en commun. Et ça me plaît à fond ! Lorsque je dois faire un trajet un peu particulier, je le planifie avant sur mon ordinateur et puis advienne que pourra. Si je suis perdu, je demande simplement aux gens. J’ai l’impression d’être moins impatient qu’avant… et un peu plus malin – car il faut retrouver certaines compétences qu’on avait perdues. Ça m’a appris à prendre du recul et à lever le pied. Pas besoin de répondre à tous les messages directement, tu as une excuse."

La seule app qui lui manque vraiment ? "Je n’y aurais jamais pensé, mais c’est la fonction"scanner des documents"pour les justificatifs comptables (rires) qui me manque le plus. Du coup, j’emprunte le smartphone de ma compagne – elle râle… (sourire)" Quant aux gens autour de lui, ils sont d’abord surpris… "puis ils me disent que ça les fait un peu rêver et que ça leur ferait du bien. Je sens que ça fait écho". Lui est convaincu. "Je suis plus heureux, franchement, vous devriez essayer."