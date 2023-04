Quels pots choisir pour un balcon potager : les conseils de notre expert

Avant de se lancer dans l’aventure potagère sur un balcon, il vous est conseillé de vous renseigner avec précision pour savoir si vous pouvez installer de grands pots sur cet espace. Certaines exigences urbanistiques sont parfois de mise, comme le type de matériau ou encore la couleur des pots et des bacs.

Quels contenants utiliser ?

Avant de vous rendre dans une jardinerie ou un magasin de bricolage, il est primordial de bien mesurer votre balcon et de réfléchir au type de contenant que vous aimerez. Attention, si l’esthétique est certes importante la fonctionnalité l’est encore davantage. Les pots et jardinières en terre cuite restent de grands classiques, des indémodables. Un conseil de base: n’achetez que de la terre cuite bien résistante au gel. Il faudra aussi éviter autant que possible la multiplication des petits contenants car cela fait vite fouillis, et puis les petits pots s’échauffent vite ce qui provoque un dessèchement du terreau assez rapide.

Les pots et jardinières en plastique ont l’avantage d’être légers et donc faciles à déplacer. Ils ne demandent quasiment pas d’entretien et existent en de nombreux coloris. Mais cela reste du plastique… La gamme des bacs en bois n’est pas très vaste d’autant que la demande est encore très peu importante bien qu’en constante augmentation. Choisissez du bois de chêne, de châtaignier, de hêtre ou de sapin puisque ces bois ont une vie assez longue, d’autant plus longue si vous les badigeonnez annuellement avec de l’huile de lin. Les pots et bacs en polyester sont aussi intéressants pour leur solidité et leur légèreté. À éviter: les pots en zinc qui deviennent de vraies fournaises lorsqu’ils sont installés au soleil !

Un bon substrat, mais lequel ?

Il ne sert à rien de choisir un terreau bas de gamme car les mauvaises surprises seront très souvent au rendez-vous. Optez pour un excellent terreau pour potager, de nombreuses firmes proposent ce substrat. N’oubliez pas non plus de prévoir du drainage dans vos pots et bacs. Il est conseillé de placer une couche de 3-5 cm de pierre de lave ou de billes d’argile au fond des contenants. Vous voulez cultivez quelques légumes qui adorent la chaleur (tomates naines, poivrons, piments,…) ajoutez 10% de pierre de lave au substrat et vous serez surpris du résultat.

