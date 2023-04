La limace tigrée, la limace qui tue les autres limaces

Les limaces, petites ou grosses, ont une très mauvaise réputation dans le monde des jardiniers. Il est vrai qu’il n’est jamais agréable de voir ses jeunes laitues ou ses hostas dévorés en une nuit. Mais dans ce monde des limaces il en est une qui mérite toute notre attention: la limace tigrée ou limace léopard (Limax maximus). Cette espèce peut atteindre 20 cm de longueur ce qui est assez impressionnant par rapport à la redoutable petite limace noire qui ne mesure que quelques centimètres. Le corps des jeunes limaces tigrées est parcouru de rayures et des taches très visibles et même si elles ont tendance à s’estomper chez les individus adultes, elles restent facilement repérables. Ces taches et rayures sont de couleur noire sur un corps brun à brun gris. Comme la majorité des limaces, la limace tigrée n’est pas visible la journée, sauf par temps très humide. En période de sécheresse, elle se cache sous une pierre, une souche ou carrément enfouie sous terre. Que mange la limace tigrée ? Elle est omnivore mais elle se délecte surtout de champignons et notamment de ceux qui sont responsables du mildiou ou de l’oïdium et donc ralentissent la propagation de ces maladies. Et ce n’est pas tout: la limace tigrée dévore aussi les limaces, mortes ou vivantes. Très rapide (pour une limace), elle peut parcourir 15 cm par minute et donc traquer les autres limaces du jardin. Une belle alliée du jardinier !