Voici un bon remède contre la toux avec de la "queue-de-rat"

Le grand plantain ou plantain des oiseaux (Plantago major) est une vivace indigène assez courante dans nos régions. Encore trop souvent considérée comme une "mauvaise herbe" par nombre de jardiniers, cette espèce ne dépasse guère les 40 à 60 cm et peut avoir un port assez variable, de prostré à dressé. Les feuilles sont basales et disposées en rosette. D’un vert assez foncé, ces feuilles sont quasiment "élastiques" et donc capables de résister à un piétinement assez intense ce qui est une adaptation remarquable du végétal.