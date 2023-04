Famille: accompagner les premiers concerts des enfants

"La première mise en garde concerne le volume sonore, nous dit Maurice Johnson-Kanyonga, doctorant en psychologie et expert en éducation. Les jeunes n’ont pas toujours conscience du bruit. Ils ont tendance à approcher des baffles et il ne faut pas oublier que quinze minutes d’exposition peuvent causer des lésions aux oreilles. "

Les parents ne doivent donc pas hésiter à donner des bouchons à leurs enfants, même si normalement les organisateurs en fournissent.

Privilégier les petites salles

Le spécialiste recommande ensuite de se renseigner sur l’organisation du concert. "Comment les places sont-elles attribuées ? Quand on est petit on risque de ne rien voir debout dans une fosse. Il y a également plus de risques de se faire piétiner, bousculer, de perdre son téléphone… On peut aussi penser à la file. Attendre dehors sous la pluie ou en plein soleil, ce n’est pas agréable." L’idéal pour un premier concert seul est donc de choisir une petite salle, avec des places assises.

Outre ces éléments spécifiques, Maurice Johnson-Kanyonga conseille de rappeler les consignes de prudence essentielles. "Alerter sur les dangers de l’alcool, même si normalement la vente est interdite aux mineurs. Il n’est pas inutile non plus de déterminer une heure à laquelle ils doivent rentrer et garantir un moyen de rentrer." Et puis on peut toujours leur servir le traditionnel "évite les personnes louches qui veulent te vendre quelque chose". Une fois les recommandations faites, on laisse le jeune profiter de cette expérience qui lui permet de prouver qu’on peut lui faire confiance.

Pour ceux qui veulent initier en douceur leurs enfants aux joies des concerts, le Botanique à Bruxelles a lancé Bota Kids. Soit une matinée entièrement dédiée au jeune public. Les festivités démarrent à 10h avec un parcours dans l’expo en cours. À 11h, tout le monde migre vers la Rotonde pour un concert de 45 minutes. La capacité est réduite et le volume sonore limité à 90dBA. Ceux qui le désirent peuvent ensuite prendre le verre de l’amitié dans les couloirs du Botanique.