Les 8 et 9 avril, Citadelle de Namur, Terra Nova

À pied, à vélo, en train, en canoë, en van… Le Relais du voyageur nous envoie en balade ! Ce festival entièrement dédié aux formes alternatives de voyage, au slow tourisme et à l’itinérance, voulu à la portée de tous, s’ouvre ce week-end. L’événement entend "inspirer les visiteurs à revenir vers un mode de tourisme plus humain, plus proche de la nature, plus authentique, plus contemplatif. Un rendez-vous pour sortir des all-in qui se suivent et se ressemblent et vous aide à (re)prendre le contrôle de vos évasions", comme l’annoncent les organisateurs.

Les visiteurs peuvent y trouver l’inspiration et le coup de pouce pour se rassurer et se décider à partir à l’aventure, seul(e), en couple, en famille, entre amis… Voyageurs en herbe et professionnels viennent partager avec le public les craintes et les joies de leur première aventure. L’occasion également de tester matériel et équipement. Pour sa quatrième édition, quelques nouveautés sont annoncées, comme l’accès libre, une "bivouac expérience", une tyrolienne, de la spéléo, de nombreuses activités en plein air, des balades à dos d’âne…

2 Trolls et légendes

Du 7 au 9 avril, Mons Expo

Les elfes, les dragons et les ogresses vous attirent ? De la littérature au jeu en passant par la musique, l’illustration et le cinéma… Trolls & Légendes est l’unique festival belge qui regroupe tous les aspects de la fantasy et de l’imaginaire. Dans un univers hors du temps, parcouru de personnages hors du commun, ce festival à réputation internationale s’anime d’activités et d’ateliers farfelus: un cours de chasse au dragon, un concours de la meilleure métamorphose pour les visiteurs, une grande chasse aux œufs d’étranges créatures, une immersion dans un campement amérindien, un "bal lutinesque" pour enfants, et de nombreux jeux de société. Côté musique, il est évident que la fantasy apprécie les sons folk, celtiques, métal et chants elfiques qui envoûtent les lieux.

3 L’or bleu

Jusqu’au 8 mars 2024, Couillet, Centre de Culture Scientifique

Parcourir à toute vapeur le cycle de l’eau, des ruisseaux aux nuages, observer la fonte des glaciers et percer le secret des arcs-en-ciel… Voici l’invitation proposée par la nouvelle expo Or bleu. Petits et grands peuvent découvrir cette ressource indispensable à la vie à l’aide d’expériences interactives, qui ne laisseront personne de glace !

4 Magnolias en fête

Jusqu’au 16 avril, Jardin botanique de Meise

Les floraisons printanières s’étalent sur quelques semaines et composent au Jardin botanique de Meise un véritable festival de couleurs. Une promenade libre entraîne à découvrir les plus beaux exemplaires de magnolias, arrivés à leur optimum de floraison. Le Jardin botanique de Meise possède une collection rassemblant des dizaines d’espèces botaniques et de cultivars de magnolias.

5 Le chat déambule

Du 10 mars au 30 juin, Bruxelles, parc royal

Chat alors ! 22 sculptures monumentales en bronze à l’effigie du Chat, le célèbre matou signé Philippe Geluck, ont investi les allées du Parc Royal de Bruxelles. Après avoir parcouru la France, la Suisse et Monaco, cette exposition en plein air Le Chat déambule imaginée par Geluck, termine enfin sa tournée dans la ville natale du dessinateur-humoriste belge.

6 Livres en rue

Les 8, 9 et 10 avril de 10h à 18h30, centre de redu

Voilà 39 ans que le centre de Redu se laisse envahir de livres à chaque week-end de Pâques, accueillant tous les amateurs de bonnes pages, et une quarantaine d’exposants libraires qui élargissent l’offre des 15 libraires locaux. À ce grand marché du livre rare ou d’occasion s’invitent des artisans et leurs animations: reliure, papier à l’ancienne, sérigraphie…

7 Cavalcade de Herve

Les 6, 7, 8, 9 et 10 avril, Herve

L’une des marques de fabrique de la Cavalcade de Herve (145e édition), c’est sans aucun doute la variété de son cortège. 40 groupes et 120 chevaux vont défiler dans la ville, aux côtés de chars et de fanfares. Si le cortège du Lundi de Pâques représente le point d’orgue des réjouissances, la Cavalcade profite de 5 jours de fête mêlant folklore, concerts et rire !

Le week-end prochain (15 & 16 avril)

Squat en rue

Les 14 et 15 avril, Namur, Cinex

Festival dédié au street art, Squat retrace la naissance de la culture hip-hop et du rock au milieu d’une ambiance urbaine. Une multitude d’arts urbains y est présentée: danse, graffiti en direct, musique, jeux d’arcade, initiation au skateboard, food-trucks… et concerts pour clôturer la journée décontractée et branchée sur le développement durable.

Serres royales

Du 14 avril au 7 mai, Domaine Royal de Laeken

Comme à chaque printemps depuis maintenant un siècle, les Serres Royales de Laeken ouvrent leurs portes au public durant trois semaines. L’occasion unique de découvrir ces impressionnantes verrières à charpentes métalliques du XIXe siècle, une végétation tropicale et luxuriante, la Fontaine de Neptune récemment restaurée, et l’atelier de la Reine Élisabeth.

Herboristerie

Le 16 avril, Vielsalm, Bihain

La Fête de l’herboristerie a concocté un menu santé et parfumé pour convier petits et grands à la découverte du pouvoir des plantes ! Une balade "bain de forêt" en famille, la récolte de la sève (si disponible), la visite d’une herboristerie, une bourse aux plantes et graines mellifères et potagères sont au programme de cette journée festive, à l’initiative de la Fédération Européenne d’Herboristerie.