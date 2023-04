Calendrier des Saints en Belgique : quand votre prénom est-il fêté ?

Dans le calendrier grégorien, on peut remarquer qu’en plus de nombreuses fêtes religieuses, chaque jour correspond à la fête d’un prénom. Et en Belgique comme dans de nombreux autres pays, il n’est pas rare d’entendre l’expression “saint ou sainte du jour”. En réalité, pour chaque prénom se cache derrière un ou une saint(e) fêté(e).