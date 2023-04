Une rechute pour Florent Pagny, qui se bat contre le cancer : « Je ne ferai plus deux fois la même bêtise »

Face à Laurent Delahousse (France 2) pour présenter son autobiographie « Pagny par Florent », l’artiste raconte que les médecins lui ont découvert un nouveau ganglion alors qu’il était en Patagonie.

« Les médecins français m’ont demandé de rentrer tout de suite. On parlait de biopsie, mais, finalement, il n’y en a même pas eu parce que je suis directement rentré », se souvient le chanteur dont le ganglion « a tellement évolué qu’on savait qu’il s’agissait des mêmes origines que l’autre » : « Il était un peu ailleurs, mais c’était la chaîne ganglionnaire. »

Prêt pour une troisième chimiothérapie, Florent Pagny promet de ne plus arrêter l’immunothérapie, qu’il n’avait pas suivie jusqu’à son terme la dernière fois. « J’ai joué un peu alors que l’on ne joue pas avec ça », explique-t-il. Je serai toujours sous le contrôle avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus. Je ne ferai pas deux fois la même bêtise. Je vais devoir l’organiser et la suivre pendant quelques années. »

Rassurant sur son état de santé, qu’il juge « super », l’artiste français ne compte pas mettre sa vie en pause. « Si on commence à s’enterrer, à rentrer dans des angoisses, à se fermer avec juste cette maladie, ce n’est pas possible. Ce n’est pas parce qu’on est en traitement qu’on ne fait plus rien », conclut-il.