Je n’ai pas de libido, c’est grave docteur ?

Asexualité vs manque de libido

"Il faut d’abord dissocier asexualité, qui traduit le peu ou le manque d’intérêt pour la sexualité, et le manque de libido, qui peut être temporaire. Une personne asexuelle ne ressent pas de souffrance de cette situation, alors que la seconde oui." Cette souffrance peut provenir de la pression sociétale, de notre conjoint, de notre entourage… Ou de soi-même. "Je le vois de plus en plus chez mes patients. Si on ne souffre pas de ce manque de sexualité, tout va bien ! Il faut s’accepter comme on est, ne pas se laisser influencer. On peut être très heureux sans sexualité ! Par contre, si cela est une souffrance, alors il faut en parler."

Mais parler de quoi ? Car le désir sexuel dépend de trois facteurs: son rapport à soi, le contexte, et son/sa partenaire. "Tellement de variables entrent en jeu ! Il faut avant tout recréer un dialogue bienveillant, sans pression ni reproches. Aller voir un(e) sexologue peut être d’une grande aide si on n’y arrive pas à deux. Il ne faut pas attendre que la situation s’envenime !"

Libido en berne: un problème de femmes ?

Cassons une bonne fois pour toutes les clichés: les problèmes de libido concernent autant les femmes que les hommes, "même si les femmes y sont plus sensibles, car ce sont souvent elles qui portent la charge mentale à la maison. Ajoutons que les hommes en parlent moins, car cela les dévalorise bien plus: ils sont davantage perçus comme “anormaux” à cause des idées reçues selon lesquelles l’homme doit avoir une libido qui crève le plafond. Ils font souvent face à l’incompréhension de leur partenaire."

Et la baisse de libido, c’est comme la baisse de moral: ça peut arriver à tout le monde. "La libido n’est pas un bouton ON/OFF qu’on maîtrise à l’envi. Elle dépend de l’humeur, de la santé, des périodes de la vie, de l’état de son couple, de la routine… de la vie ! Et puis, après un certain temps, elle doit aussi se travailler. Les chiffres montrent qu’après un an, un couple fera moins l’amour, et la libido se stabilise pour ensuite varier durant toute la vie." Le manque de désir est donc naturel. "Il faut avant tout laisser les gens tranquilles: il n’y a pas de libido “normale”, pas d’obligations." En somme, si certains aiment grimper aux rideaux, d’autres préfèrent simplement regarder par la fenêtre. Alors déculpabilisez et vivez votre (non-)sexualité comme vous l’entendez !

Nous sommes passés d’un sujet trop tabou à des injonctions à "jouir sans entraves partout et tout le temps". Cette libéralisation de la parole sur le sexe, l’orgasme, les sextoys… est géniale, mais quelle pression ! Et puis, si on a une libido trop faible, on est vu comme anormal ; idem si elle est trop forte, surtout quand on est une femme.

"Le monde est encore bourré de fausses croyances, comme le fait que les hommes ont plus de libido que les femmes. Rien ne le prouve, ni au niveau hormonal, ni au niveau biologique ! C’est uniquement sociétal, car l’homme s’en trouve valorisé et la femme dénigrée. Tout cela, bien sûr, renforcé par les pubs, les séries… Et évidemment le porno, qui reste un énorme problème et déforme complètement notre vision de ce qu’est la sexualité. Elle est aujourd’hui bourrée de clichés: on la voit comme une liste à cocher, où uniquement à travers la pénétration. C’est pourtant tellement plus que cela !"

Autre sujet essentiel: le consentement. "On ne peut pas demander à son/sa partenaire de “faire un effort” ou lui mettre la pression. Cela sera destructeur, car la mémoire désirante (celle du désir) se retrouvera imprégnée d’associations négatives ! Il faut comprendre que “non” ne signifie pas qu’on ne désire plus l’autre, simplement que là, on n’a pas envie de faire l’amour."