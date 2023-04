Comment alléger son espace pour libérer son esprit

Dans cet ouvrage qui inspire d’emblée la sérénité, l’auteure, ingénieure en agriculture, décrit la manière dont "notre cerveau explique notre propension à tout conserver et à adopter des comportements de consommation frénétique". À la question "pourquoi avons-nous trop d’objets ?", Marie Quéru répond : "L’accumulation est simplement la conséquence d’un flux non maîtrisé : nous avons trop d’objets qui entrent (que nous achetons, acceptons ou conservons) et pas assez qui sortent (dont nous n’arrivons pas à nous séparer). Il en résulte un différentiel positif qui peut aller jusqu’à la surcharge."

Une méthode détaillée

Aux particuliers, mais aussi aux entreprises, cette mère de famille propose – via des formations en ligne, des conférences ou des accompagnements sur mesure – d’expérimenter son protocole, l’écologie d’intérieur, pour mieux vivre et travailler. Dans son ouvrage, les mécanismes sont décortiqués, la méthode est détaillée.

La philosophie de l’écologie d’intérieur y est décrite comme "une philosophie de l’essentiel qui propose d’accroître notre bien-être personnel, tout en ayant un impact environnemental et sociétal positif ". Au minimalisme, une notion immédiatement associée à "quantité minimale, donc privation", elle préfère le terme "essentialisme", "plus juste car il décrit un rapport sain à l’objet, où nous ne gardons que ce qui est essentiel pour nous." Pour elle, "l’essentialisme est une notion positive et nuancée, qui laisse la place au progrès. C’est un chemin que chacun est libre de prendre ou non, pour trouver son équilibre."

Les cinq règles d’une bonne organisation

Pour Marie Quéru, auteure de L’écologie d’intérieur, une bonne organisation est catégorisée, accessible, visible, contenue et verticale. "Ces cinq règles simples pour optimiser le placement de nos objets, combinées entre elles, rendent notre organisation imbattable." Explications en extraits.

1 Catégoriser

"Il s’agit de ranger ensemble les objets appartenant à la même sous-catégorie. À nous de déterminer les sous-catégories qui correspondent le mieux à nos habitudes : par matières, par usages, par types de produits ou encore par moments de la journée. Il n’y a pas de catégorisations prédéfinies, seulement celles qui nous ressemblent." Exemple dans la cuisine, on peut imaginer différentes sous-catégories. Par matières : le verre, le métal, la céramique, le bois… Par usages : l’art de la table, la préparation des repas, la conservation des aliments… Par moments : le petit-déjeuner, les repas, le goûter, les soirées festives…

2 Être accessible

Il s’agit, d’abord, de s’assurer qu’un objet est "attrapable" et donc "replaçable" en un minimum d’actions (idéalement une ou deux) ; ensuite, réfléchir à ce que l’on utilise le plus souvent et rendre ces objets le plus accessibles possible (à l’avant d’un tiroir, face à nous, en première place dans une arborescence digitale…) ; enfin, respecter l’anatomie de notre corps, en plaçant les choses les plus lourdes en bas et les plus légères en haut.

3 Rendre visible

Tous les objets hors de notre vue seront oubliés. Cela ne veut pas dire qu’il faut tout exposer, mais notre système de classification doit être suffisamment clair et intuitif. Plusieurs possibilités pour y parvenir : la couleur, la transparence des contenants dans les espaces de stockage et la cohérence qui permet à l’œil de repérer plus facilement les groupes d’objets.

4 Contenir

Cela revient à maintenir ensemble nos objets pour éviter qu’ils ne tombent, ne se renversent ou ne se mélangent, grâce à des boîtes, des séparations, des dossiers… Une recommandation qui s’applique encore plus aux petits objets, mais aussi aux objets numériques.

5 "Verticaliser"

Pour utiliser au mieux un espace, il faut utiliser la verticalité. Qu’il s’agisse de couvercles de casseroles, de stylos dans un bocal, de papiers administratifs dans un classeur, de tablettes de chocolat dans la porte du frigo…, le gain de place est phénoménal, tout est accessible et l’objet oublié en bas de la pile n’existe plus !