Au moment du coucher, optez pour la technique du double démaquillage. "Commencez par vous démaquiller avec un lait, un baume ou une huile démaquillante", nous explique Thomas Libert, formateur en esthétique. "Les deux produits conviennent à tous les types de peau. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’huile démaquillante est sèche et peut être utilisée même si vous avez la peau mixte ou grasse. Choisissez le produit en fonction de vos préférences. Le lait est généralement mieux adapté au démaquillage des yeux. L’huile peut provoquer de légers picotements si vous avez les yeux sensibles. Si vous êtes pressée, vous pouvez aussi utiliser une eau micellaire mais le démaquillage sera moins efficace, moins profond. Évitez aussi les lingettes, qui sont moins écologiques."

Étape 2: nettoyer

Le nettoyage de la peau est indispensable pour se débarrasser des impuretés accumulées durant la journée. Au réveil, il vous suffit d’appliquer une mousse nettoyante pour ôter les cellules mortes. "Le démaquillage permet d’enlever le corps gras mais il est indispensable ensuite de se nettoyer le visage avec un gel, une crème, un savon ou une mousse nettoyante pour ôter les impuretés", explique encore Thomas Libert. "Pour nettoyer votre peau plus en profondeur, évitez les produits qui vous promettent deux actions en une."

Étape 3: gommer

Le gommage peut être réalisé 1 à 2 fois par semaine. Il existe deux types de gommage: le gommage mécanique et le gommage chimique. Le gommage mécanique, ou en grains, consiste à exfolier la peau en réalisant des mouvements circulaires. Le gommage chimique est composé d’acides de fruits qui exfolient la peau plus en profondeur. "Le gommage ne convient pas à tout le monde", dit Lubo Zahareiv, également spécialiste de l’esthétique. "Si vous avez tendance à avoir des rougeurs, si vous avez la peau très fragile, évitez les gommages ou optez pour un gommage aux petits grains."

Étape 4: tonifier

Il convient ensuite d’appliquer une lotion ou un tonique pour éliminer les résidus sur la peau qui auraient résisté à l’étape du double nettoyage. "Le rôle du tonique ou de la lotion est le même, confie Thomas Libert, à la tête des instituts K-OSY et Monsieur K. Seule la dénomination change. Ce soin est majoritairement composé d’eau et permet d’apporter un coup de fraîcheur au réveil. Il est indispensable d’utiliser une lotion tonique après le nettoyage de la peau pour contrer le côté parfois trop asséchant du savon ou de la mousse nettoyante."

Étape 5: traiter

En fonction de vos problèmes de peau, utilisez un sérum qui correspond à vos préoccupations. "Le sérum va aussi décupler les pouvoirs de votre crème de jour et de nuit", explique encore Thomas Libert. Attention, certains sérums contiennent des actifs puissants, comme la vitamine C ou le rétinol, qui nécessitent d’appliquer une crème ou un fond de teint qui contient un SPF si vous le mettez le matin. Intégrer un sérum de nuit à votre routine beauté du coucher est vivement conseillé car c’est durant nos heures de sommeil (entre 23 heures et 4 heures du matin) qu’a lieu le renouvellement cellulaire. Certaines personnes préfèrent utiliser une essence – souvent proposée sous la texture d’une eau ou d’un gel – qui aura davantage un rôle d’hydratation. Les actifs qui la composent sont moins efficaces que ceux d’un sérum.

Étape 6: nourrir et protéger

La crème de jour et/ou de nuit doit être choisie en fonction de vos préoccupations. Avez-vous une peau à imperfections ? Une peau déshydratée ? Souhaitez-vous combattre les premiers signes de l’âge ? "Une crème de jour/nuit est un concentré d’actifs qui vise avant tout à une meilleure hydratation de la peau, explique Thomas Libert. La différence entre la crème de jour et la crème de nuit est que la seconde est souvent plus riche, plus onctueuse. Elle doit être confortable à porter durant la nuit. Elle ne contient pas de protection solaire, contrairement à la crème de jour."

Si votre crème de jour ne contient pas de SPF, le professionnel conseille d’appliquer un écran solaire ou une BB crème qui en contient un par-dessus la crème de jour. "Attention à ne pas confondre la BB crème de la CC crème, poursuit Lubo Zahareiv. La CC crème a une fonction correctrice que n’a pas la BB crème, dont le rôle est d’hydrater et d’uniformiser le teint. Très souvent, elle est légèrement pigmentée." Elle peut faire office de base de teint.

Étape 7: booster l’hydratation

Pour apporter un petit coup de boost à votre peau et l’hydrater toujours davantage, il peut être conseillé d’appliquer une huile de nuit qui a des vertus hydratantes et revitalisantes. "Veillez toutefois à bien choisir votre produit", dit Thomas Libert. Certaines huiles contiennent des ingrédients comédogènes qui favorisent l’excès de sébum et donc l’apparition de comédons. "Choisissez plutôt une huile sèche et pas trop grasse, au risque de voir vos pores se dilater et constater l’apparition de points noirs. Les huiles trop grasses peuvent aussi tacher vos taies d’oreiller."

Étape 8: restaurer

À raison d’une ou deux fois par semaine, il est également préconisé d’appliquer un masque. Là aussi, choisissez un masque dont les propriétés répondent à vos préoccupations cutanées. Avez-vous besoin d’un boost d’hydratation, d’uniformiser votre teint, d’affiner votre grain de peau ou de réguler votre excès de sébum ? "Veillez à ce que votre peau soit toujours préalablement nettoyée avant d’appliquer un masque", dit Lubo Zahareiv, qui tient à préciser qu’un simple nettoyage à l’eau ne suffit pas à éliminer toutes les impuretés accumulées durant la journée, notamment à cause de la solution. "Si votre peau n’est pas propre, le produit ne pourra pas pénétrer correctement et vous ne constaterez pas les effets escomptés."