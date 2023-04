Après la pluie vient le beau temps Après l’hiver c’est le printemps Oui, les beaux jours Seront de retour À chaque fenêtre Les fleurs vont renaître Y aura dans chaque maison De l’amour et des chansons Pourquoi douter vraiment Puisque depuis longtemps Après la pluie vient le beau temps ? Ces paroles d’une chanson de Jacques Helian dont ne se rappelleront que les plus âgés d’entre nous sont plus que jamais d’actualité. Il pleut, il pleut, il pleut… Mais voilà, il paraît qu’après la pluie vient le beau temps. Espérons qu’on ne devra plus attendre trop longtemps. On a tous besoin de voir des fleurs, d’entendre des chansons et de partager de l’amour…

DANS L’ACTU

Qu’est-ce que le vishing, cette arnaque en vogue qui s’abat sur la Belgique ces derniers jours ?

Des vagues de vishing déferlent sur les téléphones des Belges dans les derniers jours de mars 2023. Au bout du fil, l’escroc usurpe l’identité de votre banque, votre fournisseur d’énergie, la police, d’un géant de l’informatique, etc. Lire l’article

Le pharmacien passe en revue votre médication

Dès ce samedi 1er avril 2023, les pharmaciens peuvent proposer un nouveau service remboursé, la revue de médication. Cela concerne les personnes qui consomment au moins cinq médicaments de manière chronique. Objectif: optimiser leur traitement en détectant d’éventuels problèmes d’interactions, de surconsommation ou un mauvais usage des médicaments. Lire plus

©ÉdA – Jacques Duchateau

Les substituts de viande sont-ils nocifs pour la santé ?

"Tout est une question de balance" Critiqués pour être ultra-transformés et contenir trop de sucre, de graisse et d’additifs, les alternatives végétales sont-elles réellement mauvaises pour la santé, comme l’estime Test-Achats dans un rapport publié en janvier 2023 ? Tentative de réponse.

EN PRATIQUE

Que faire quand mon gazon vieillit: les conseils de notre spécialiste

La pelouse fait partie intégrante de la plupart des jardins. Mais il ne faut surtout pas s’imaginer que cet espace ne demande pas de travail: il faut l’entretenir régulièrement. Les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste.

Jouer peut retarder l’évolution d’Alzheimer

Adapter des jeux pour les seniors ? Ce n’est pas juste un coup marketing, selon le Pr Octave. Et les maisons de repos confirment.

Fibre de Proximus ou câble de VOO ? “Le coaxial est un câble moins performant”, tranche un expert de l’UCLouvain.

Proximus vante les qualités de sa fibre optique, VOO celles de son câble coaxial. Comment choisir entre les deux pour sa connexion Internet à la maison ?

Coups de cœur

Liège: le restaurant “Côté Cour Côté Jardin” sauvé de la faillite par plus d’un millier de donateurs (vidéo)

Au bord de la faillite il y a peu, le restaurant “Côté Cour Côté Jardin”, à Liège, a bénéficié d’un formidable élan de solidarité pour s’en sortir. On s’est rendu ce jeudi 23 mars 2023 au numéro 48 sur le boulevard de la Constitution. Lire plus

Bruxelles-Berlin relié par un train de nuit dès le 25 mai, avant Barcelone, Prague puis Stockholm ?

European Sleeper, une compagnie ferroviaire belgo-néerlandaise, veut révolutionner l’offre des trains de nuit en Europe. Dès le mois de mai 2023, Bruxelles reliera Berlin. Pour Barcelone, une date est déjà annoncée. Mais il faudra prendre patience.

La belle histoire de la Brasserie Taymans: 6 frères ressuscitent la gueuze de leur bon-papa à Jette

La gueuze renaît au nord de Bruxelles: à Jette, la Brasserie Taymans est relancée par 6 frères, arrière-petits-fils du fondateur. Cette bière historique mâture en fûts, mais saison et IPA y coulent déjà. L’histoire est belle: tous les bénéfices sont reversés à des actions pour les jeunes de Molenbeek, où la famille a ses origines. Lire plus

PAUSE-CAFÉ

André Rieu, concert de Noël à Maastricht

Vivez un moment unique à l’occasion du concert de Noël d’André Rieu à Maastricht ! Et découvrez son décor, le plus extravagant depuis sa tournée à Schönbrunn.