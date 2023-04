Depuis quelques années et surtout depuis le confinement, les "promenades gourmandes" ont le vent en poupe. L’idée est simple: on embarque avec soi un kit rando qui contient des cartes d’itinéraires et un sac rempli de victuailles de la région. Dès ce 1er mai, la Maison du tourisme Terre de Meuse lance son sac "Bon ap !" (ap comme apéro, appétit et après-midi), afin d’agrémenter les nombreuses promenades balisées du territoire et de valoriser le terroir local, comme l’explique Elodie Keysers, la directrice de la Maison du tourisme, qui couvre 27 communes, de la Hesbaye au Condroz, en passant par la vallée de la Meuse. Le sac sera flanqué d’un petit écureuil, représentatif de la région.

"Concrètement, le sac à dos isotherme, vendu au prix de 25 €, contiendra plein de produits à déguster à deux et des suggestions d’itinéraires de promenades. Les gourmands pourront ainsi profiter de la nature et de points de vue en dégustant: du jus de pomme, une limonade, un tube apéro, une bière, des chips, un caviar d’aubergine et ses crackers, des saucissons. Ils garderont le sac isotherme pour leurs futures randos", indique-t-elle.

"Le principe est simple: les gens se rendent chez nous (ou chez un partenaire), demandent le sac apéro, nous disent la région qu’ils souhaitent découvrir et on leur propose des fiches promenades en fonction. Ils repartent alors avec trois cartes IGN, avec une description pas à pas de la promenade et un aperçu des points d’intérêt à l’arrière de celle-ci." Les 10 cartes sont aussi vendues séparément, au prix individuel de 0,50 €.

"Il y a des promenades pour familles, d’autres accessibles en poussette… L’idée est d’emmener les gens découvrir des zones intéressantes au niveau naturel mais aussi du patrimoine. Nous valorisons les richesses insoupçonnées des Terres de Meuse, en collaboration avec les Communes." De nouvelles cartes sortiront cette année. Le sac "Bon ap !" est ainsi un moyen d’animer la balade, "avec ce côté gourmand qui plaît à tous", sourit Elodie Keysers.

La Maison du tourisme collabore également avec le concept stoumontois "La Fromenade", qui propose un sac comprenant tout le nécessaire pour se faire une fondue au fromage pendant sa balade. Quelques dates sont proposées en mai, juin, septembre et octobre.

2 Visiter une distillerie de Whisky

Les visites de brasseries en Wallonie, on connaît bien (et on adore), mais saviez-vous qu’il était possible de visiter les coulisses de la fabrication de whisky ? Direction la distillerie Belgian Owl, à Fexhe-le-Haut-Clocher, en Hesbaye, pour découvrir l’un des meilleurs whiskys du monde. Le Golden Diamond du Belgian Owl de Fexhe-le-Haut-Clocher a en effet été primé 5e meilleur whisky mondial, via la Whisky Bible de Jim Murray, un ouvrage de référence dans le secteur, dont l’édition 2023 est sortie en décembre. La marque au hibou propose une gamme de 5 whiskys plus la série limitée Golden Diamond aux discrets arômes de safran, à 1000€.

La particularité de ces whiskys ? C’est un produit 100% du terroir, comme l’explique Gabriel Nautet, assistant administratif au Belgian Owl. "L’eau et l’orge, qui composent le whisky, proviennent de Hesbaye sèche. " Étienne Bouillon, le maître distillateur, et son équipe, travaillent main dans la main avec des agriculteurs locaux, qui produisent l’orge sur 400 hectares de terrain, dont 50 en agriculture bio, depuis l’an dernier. Les premières bouteilles de whisky bio sont attendues pour 2027.

La distillerie se trouve dans une ancienne ferme, au beau milieu des champs. Sur place, deux imposants alambics, tout droit venus d’Écosse (de l’ancienne distillerie Caperdonich), sont l’élément phare de la visite de la distillerie, sourit Gabriel Nautet. Au programme: une visite d’une heure et demie qui commence en plein milieu des champs (quand le temps le permet), là où tout commence. La visite continue alors à l’intérieur de la distillerie, pour découvrir la zone réservée à la macération et la partie distillerie. Enfin, comme toute bonne visite, on termine par la dégustation de trois whiskys de la gamme principale.

Ces visites sont organisées (en français, néerlandais et anglais) du jeudi au dimanche, de mars à novembre inclus. Prix: 20 €/pers. Gratuit pour les – 13 ans.

3 Une virée culturelle à Liège

Si Liège est connue pour sa gare des Guillemins, le Carré, sa montagne de Bueren, ses adresses shopping et sa fameuse gaufre, la cité Ardente jouit également d’une fort belle offre culturelle, avec pas mal de nouveautés cette saison, dont voici un échantillon.

Cette année, Liège met à l’honneur l’un de ses plus célèbres fils: le romancier Georges Simenon. Un nouveau "parcours Simenon" est d’ailleurs disponible (via une application) et propose de fouler les mêmes pavés que l’infatigable marcheur. L’occasion de découvrir où il est né et les endroits qui l’ont inspiré. Une mini-enquête policière est aussi disponible pour les enfants (carnet à 1 €). Jusqu’au 27 août, direction le Grand Curtius pour admirer la nouvelle expo Simenon, Images d’un monde en crise. Ces images, c’est le Simenon photographe qui les a prises, entre 1931 et 1935 ; lui qui a voyagé à travers le monde. Une sélection de ses photos est ainsi présentée.

Du côté du Musée de la Boverie, une toute nouvelle exposition privée d’art contemporain est à découvrir du 28 avril au 13 août 2023. Intitulée Private Views, cette expo alternative met à l’honneur des pièces (presque toutes inédites), de collecteurs engagés, explique Isabelle Jadot, de l’Office du tourisme de Liège.

Au Musée de la Vie wallonne, Ordure, l’expo qui fait le tri, aborde les grands enjeux écologiques, sociaux et économiques que génèrent nos détritus – à découvrir jusqu’au 31 décembre.

Enfin, la toute nouvelle exposition événement d’Europa Expo Extra Muros au-delà des murs débarque à la gare des Guillemins ce 22 avril jusqu’au 1er octobre. De la Muraille de Chine, au mur de Berlin en passant par le mur du son… cette expo offre une lecture originale du monde à travers ses murs emblématiques.

4 Fresques et street art à Verviers

Envie de découvrir Verviers ? Et si vous parcouriez les rues de la ville en suivant le "Parcours de fresques et street art" ? Ces dernières années, le street art s’est emparé de la cité lainière, tant sur ses murs que sur son mobilier. Un parcours de 6,5 km est ainsi proposé par la Maison du tourisme du Pays de Vesdre. Comptez environ trois heures pour en profiter un maximum (difficulté facile). Il démarre et s’arrête à la Maison du tourisme, où se trouve la brochure imprimée. Il est accessible aux poussettes et PMR.

Yoko Tsuno, Greta Thunberg, projet "Dire Nous", si la plupart des fresques sont relativement récentes – dont celle de Victor Hugo réalisée en 2022 à la Maison du tourisme (l’écrivain et poète français a longé la Vallée de la Vesdre vers la Prusse en 1840) – la première intitulée Peinture de Limbourg date de 1950 et peut être admirée à la gare de Verviers.

L’itinéraire emmène ensuite les visiteurs vers Crescend’Eau, le centre culturel, le CTLM, tout le quartier de Hodimont, l’enclos des Récollets, rue des Grandes Rames, rue Hombiet, rue Marie-Henriette (avec l’espace Lentz), rue du Prince, le square Louis Pirard, le square René Hausman, rue de Mangombroux…

Les œuvres ont été réalisées par des artistes belges et européens. Très coloré, ce parcours urbain est un bon plan pour découvrir des lieux plus discrets de la ville, mais jamais bien loin du patrimoine d’exception. D’ailleurs, un nouveau parcours touristique "les 10 incontournables" permet de découvrir 10 bâtiments patrimoniaux à ne pas rater à Verviers.

5 Le barrage de la Gileppe

Chargé d’histoire et très impressionnant, le barrage de la Gileppe, situé à Jalhay, est un "Must Do" lorsqu’on rejoint les Hautes Fagnes. Entre amis ou en famille, le site du lac de la Gileppe propose une multitude d’activités pour tous les goûts.

Commandé pour améliorer l’approvisionnement en eau de l’industrie lainière verviétoise, le barrage de la Gileppe fut construit de 1867 à 1875, et inauguré en 1878 par le roi Léopold II. Des visites guidées (réservées aux groupes) de 3 km (1 h 30) sont organisées pour découvrir son histoire et, aussi, ses entrailles. Prenez les ascenseurs panoramiques pour profiter d’une vue grandiose sur le lac et la région, à 77 mètres de haut.

Côté activités, à vous de choisir entre: 5 parcours d’accrobranche (dont deux pour les enfants à partir de 1 m 10), des balades à trottinette électrique tout-terrain ou en calèche, du VTT ou du e-bike, des balades à pied (3 km, 8,7 km ou 13,6 km) ou à vélo (17,6 km, 19,2 km ou 26,5 km) qui permettent de faire le tour du lac et de découvrir les paysages somptueux de la région.

Pour les petites et grandes faims, le restaurant panoramique 360 se trouve au point culminant de la tour. Le Burger Bar se trouve, quant à lui, à ses pieds, avec une belle terrasse qui offre une vue plongeante sur le lac. Juste à côté, une plaine de jeux accueille les petits. Parfait pour une chouette journée, à conjuguer, pourquoi pas, avec un passage par le signal de Botrange (à 15 minutes en voiture) et une promenade dans le Parc naturel Hautes Fagnes

6 Découvrir la Vennbahn à vélo

Si vous aimez les balades à vélo, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà la Vennbahn. Si ce n’est pas cas: ajoutez-la directement à votre liste ! La Vennbahn, RAVeL de la ligne 48, est l’une des plus longues routes cyclables aménagées sur une ancienne voie ferrée. Chargée d’un riche passé historique, elle traverse trois pays: l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique.

On la découvre le long d’un parcours de 125 km, d’un dénivelé de 2 % (et quelques tronçons entre 3 et 10 %) ; son parcours est presque entièrement bitumé. Partant d’Aix-la-Chapelle, elle traverse les cantons de l’Est et nous amène à Troisvierges, en passant par Raeren, Montjoie, Sourbrodt, Saint-Vith, Burg-Reuland…

Récompensée par 4 étoiles, une nouvelle fois le 9 mars dernier, à l’occasion du Salon international du tourisme ITP à Berlin – pour son parcours de qualité – la Vennbahn fête cette année ses 10 ans.

Parfait pour un séjour à vélo en 6 étapes (ou moins), à la découverte de nombreux sites d’intérêt comme Aix-la-Chapelle, Raeren et son Musée de la poterie (installé dans un château fort), Montjoie et ses allures de ville médiévale, les Hautes Fagnes, les lacs de Robertville et de Bütgenbach, la forêt du Wolfsbusch, Saint-Vith, les ruines du château de Burg-Reuland… Des voyages all-in sont organisés, comprenant évidemment des hébergements touristiques adaptés aux cyclistes.

7 Circuit de Spa-Francorchamps

Avec son tracé vallonné au cœur de l’Ardenne, le plus beau circuit du monde est un site emblématique de la région. Schumacher, Senna, Fangio, Clarck, Lauda ou encore Vettel… les légendes de la F1 y sont toutes passées. Mais, outre ses nombreuses et célèbres courses qui attirent des foules impressionnantes, le circuit de Spa-Francorchamps est devenu un site touristique à part entière.

Des événements professionnels ou privés y sont organisés toute l’année. Pas besoin d’être une star du volant pour vivre l’expérience de la piste. Différents programmes "découverte" sont proposés au grand public.

Les fans de sport automobile peuvent se rendre dans les coulisses du monstre, lors d’une visite touristique guidée. Au programme: la découverte des lieux clés du circuit, soit les paddocks 24 Heures et paddocks Formule 1 ; la salle de presse ; les cabines speaker ou encore le podium qui a vu défiler les plus grands pilotes. Normalement inaccessible, la salle du Race Control (considéré comme le centre névralgique du circuit) fait partie du parcours, tout comme le récit de son histoire mouvementée.

Et puis il est aussi possible de parcourir le circuit au volant de sa propre voiture ou même de s’offrir des sensations fortes en tant que passager d’une voiture de course, conduite par un pilote professionnel.

Pour un duo gagnant, rendez-vous au Musée du Circuit de Spa-Francorchamps, dans les caves voûtées de l’abbaye de Stavelot. Ce trésor de l’histoire du sport automobile est le repaire d’anciennes Formule 1, de Porsche 956 et autres BMW M3, et depuis décembre dernier d’une Lagonda de 1936. Plus d’une soixantaine d’engins, voitures et motos, y sont exposés. Un simulateur de course automobile permet aussi de ressentir des sensations proches de la course automobile. Profitez-en également pour découvrir les deux autres musées et la toute nouvelle exposition temporaire, qui ouvre le 14 avril, dans la somptueuse abbaye.

8 Château de Reinhardstein

Envie de vous plonger dans le Moyen Âge ? Direction le château de Reinhardstein, à Ovifat (Waimes). Fièrement dressé sur un éperon rocheux, sur les hauteurs de la Warche, le château de Reinhardstein date de 1354. Arrêtez-vous au parking, puis descendez à pied le sentir pour découvrir, comme cachée par la végétation, toute la majesté des lieux.

C’est Renaud de Waimes qui l’a construit. Suite à l’extinction de sa lignée, il passera ensuite de famille en famille avant d’être partiellement déconstruit à l’époque de la Révolution française. Le château de Reinhardstein a trouvé un second souffle grâce à Jean Olverloop, un Bruxellois amateur, tombé, en 1965, sous le charme de ce lieu, alors en ruine. Redressé en 18 mois, grâce à l’aide de nombreux artisans locaux et passionnés, le château a été décoré grâce aux riches collections de celui qu’on appelait "le Professeur". Mort en 1994, son corps gît aujourd’hui dans une crypte voûtée du château qu’il est possible de visiter. Tout comme le reste du château, bien plus joyeux.

Car c’est accompagné de guides costumés passionnés que vous découvrez les lieux, en déambulant entre les armures et tableaux d’époque. De nouvelles pièces viennent régulièrement agrémenter les collections, grâce aux connaissances de Martine Delvoye, antiquaire de profession et administratrice déléguée, tombée amoureuse des lieux il y a plus de 35 ans.

La visite guidée (environ 1 h 15) vous emmène d’abord prendre du recul et surtout de la hauteur pour contempler le château, qui semble émerger de la forêt, avant d’y rentrer pour admirer la salle des chevaliers et celle des gardes, la chapelle, les appartements et le jardin.

Des initiations au tir à l’arc en groupe sont possibles sur demande. Bon plan: des visites contées aux chandelles sont organisées tous les jeudis soir en juillet et août. Plusieurs balades démarrent du parking du château, parfait pour découvrir d’autres points d’intérêt du coin, comme la vallée de la Warche ou le barrage de Robertville.

9 Blegny-Mine

Célèbre pour ses bons produits du terroir, ses vergers et paysages bocagers, le Pays de Herve est aussi le berceau de l’une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont toujours accessibles, aujourd’hui, aux visiteurs via le puits d’origine: Blegny-Mine.

L’ancien charbonnage d’Argenteau-Trembleur est reconnu Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012. L’occasion d’en apprendre davantage sur la vie des mineurs et de découvrir le processus d’extraction du charbon, les machines, les bouveaux (galeries de circulation) et le travail éreintant des fameuses "gueules noires".

Le moment le plus impressionnant est sans aucun doute la descente dans les entrailles de la mine, via une cage, à 30 et 60 mètres de profondeur. Attention, il faut mesurer minimum 1 mètre, pour des questions de sécurité, rappelle Laure-Anne Gentges, responsable communication de l’ASBL.

Comptez 3 h 30 pour la visite guidée de la mine ; celle-ci inclut l’exposition permanente et le biotope du terril. Le site dispose aussi de trois plaines de jeux d’accès libre, ainsi qu’un petit parc animalier où on retrouve quelques animaux emblématiques de la mine. Pour prolonger le plaisir, des balades en train touristique sont organisées pour découvrir le pays de Herve.

Nouveauté: une chasse aux œufs version jeu de piste, à travers le site, est organisée le dimanche de Pâques, de 14h à 17 h, pour les enfants (prix 3,50 €). Chaque année, ce sont environ 100 000 visiteurs (hors années Covid) qui découvrent ce site rempli d’histoire.

10 Histoire et aventure au domaine de Palogne

Pour la dernière étape, direction Ferrières pour découvrir le Domaine de Palogne. Situé à 10 minutes de Durbuy, en bord de l’Ourthe, ce domaine propose le plein d’activités pour toute la famille, dans un écrin de nature.

Commencez par suivre le sentier forestier "circum castellum" pour partir à l’assaut des ruines du château fort de Logne. Au sommet d’une falaise, cet hectare de vestiges et de souterrains surplombe les vallées de l’Ourthe et de la Lembrée. On l’explore librement, muni d’un audioguide ou lors de visites guidées en groupe (min 20 personnes) sur réservation.

Arrivés au sommet, prenez le temps d’admirer le somptueux panorama. Un jeu d’énigmes permet de suivre les traces laissées par la Gatte d’Or pour découvrir sa légende. Les 500 ans du siège du château fort de Logne ont été célébrés en 2021 ; le 1er mai 1521, celui-ci tombait sous le feu des canons de l’empereur Charles Quint.

Direction, ensuite, vers le musée, où des centaines d’objets racontent l’histoire du château et des tombes mérovingiennes. Laissez-vous surprendre par la galerie de portraits interactive !

En parallèle, le site propose aussi une multitude d’activités pour les aventuriers. Plus de 150 VTT y sont proposés en location et 25 électriques (réservables en ligne à partir du 5 avril), ainsi qu’une descente en kayak, familiale, de 7,8 km au fil de l’Ourthe (en fonction du débit d’eau et de la météo) et de ses paysages verdoyants qu’on admire également lors des 15 itinéraires de promenades proposés sur le site.

Aussi sur place: la taverne Al’Gatte d’Or, une plaine de jeux, un parcours minigolf parsemé de sculptures en bois et un spectacle de fauconnerie, à découvrir sur ce site – dont l’entrée, la plaine de jeux et le parking sont gratuits.