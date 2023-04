Le café n’est peut-être pas le booster d’énergie qu’on croit

Cette adénosine est libérée en cours de journée tandis que de l’énergie est utilisée par nos cellules. Elle s’accroche à des récepteurs pour nous faire savoir que nous sommes fatigués. Quand on dort, elle repart, c’est pour cela qu’on se sent en forme (normalement) le matin.

La caféine fait la même chose, elle s’accroche aux récepteurs à la place de l’adénosine car elle a plus ou moins la même forme. "On a donc l’impression d’être réveillé par notre tasse de café alors qu’en fait rien ne remplace une bonne nuit de sommeil", dit la chercheuse. D’ailleurs, dès que la caféine se détache des capteurs, souvent en une fois, on sent très bien la fatigue.

L’étude souligne aussi que les effets du café seront plus forts en fin de journée qu’au début. Ce qui explique pourquoi il n’est pas bon de boire du café avant d’aller dormir. L’adénosine qui nous dit qu’il est temps de fermer les yeux ne peut pas s’accrocher à ses récepteurs, déjà occupés…