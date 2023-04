Ces aliments qui nous mettent de mauvaise humeur

Notre cerveau fait partie de notre corps, il peut donc être influencé par ce fameux microbiote, lui-même influencé par ce que nous mangeons. Cette passionnante interaction en est encore au stade des études mais elle pourrait faire partie des évolutions futures dans le domaine de la psychiatrie et des soins aux patients atteints de maladies mentales comme la démence sénile.

Le docteur Fond met toutefois en garde, précisant que l’anxiété et la dépression ne sont pas seulement une question d’alimentation. Il ajoute également qu’il ne recommande pas l’arrêt des traitements conventionnels comme les psychotropes et antidépresseurs prescrits par des médecins.

L’importance de l’eau

Il n’y a pas que l’alimentation solide qui a un effet sur notre cerveau. Ce que nous buvons et en quelle quantité a aussi une influence. Notre cerveau est, comme le reste du corps, composé d’eau. Un manque d’hydratation peut donc avoir des effets sur son fonctionnement. Les maux de tête que certains ressentent parfois en fin de journée peuvent, dans certains cas, être causés par un manque d’eau. Tout comme les difficultés à se concentrer. Des études conduites par des chercheurs de la Penn State University aux États-Unis ont montré que les connexions entre cellules se font moins bien car celles-ci sont comme "flétries" et le sang, plus épais, circule plus difficilement et n’oxygène plus correctement le cerveau. D’après les premiers résultats, les femmes seraient plus sensibles que les hommes aux effets cognitifs de la déshydratation.

L’humeur est également influencée par le manque d’eau. Quand on a soif on est souvent plus irritable. Il ne faut donc pas oublier de boire souvent (de l’eau, l’alcool provoquant une déshydratation). Rappelons également qu’il ne faut pas attendre d’avoir soif pour se rincer le gosier car il est alors déjà trop tard !

4 aliments et leurs effets

Les sucres

Uma Naidoo, psychiatre nutritionniste à la Harvard Medical School et directrice du service de psychiatrie nutritionnelle au Massachusetts General Hospital, étudie comment les bactéries intestinales peuvent déclencher des processus métaboliques et des inflammations cérébrales qui ont ensuite un impact sur la mémoire. Selon elle, l’excès de glucose (contenu dans le sucre et les glucides à indice glycémique élevé comme les pommes de terre, le pain blanc et le riz blanc) dans le cerveau peut altérer la plasticité de l’hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémoire.

Fritures et charcuteries

Les aliments frits, eux, pourraient provoquer une inflammation qui peut détériorer les vaisseaux sanguins alimentant le cerveau en sang. Une alimentation riche en aliments frits pourrait donc amener à une baisse de performance dans l’apprentissage et la mémoire. Une autre étude a montré un lien entre risque de dépression et consommation de fritures.

Dans un autre registre, les nitrates utilisés pour rehausser la couleur des charcuteries pourraient également être liés à la dépression ainsi qu’aux troubles bipolaires. Attention, cela ne veut pas dire qu’il faut tout arrêter, juste qu’il faut modérer.

Les aliments transformés

Les pizzas industrielles, les pâtisseries comme les beignets et les plats préparés industriels sont riches en gras trans produits par les huiles hydrogénées qu’on ajoute à ces préparations. Ces acides gras trans rendent les membranes des cellules plus rigides, ce qui entraverait la communication intercellulaire et donc la mémoire. Ces aliments contiennent également beaucoup de sucres raffinés qui font baisser le niveau de sérotonine, l’hormone qui sert à réguler nos émotions, dans le corps. Quand on abuse de ces aliments, on prend le risque de faire baisser la quantité de tryptophane, un acide gras essentiel qui permet la production de sérotonine. Mieux vaut donc consommer avec modération les viandes très salées et les biscuits apéritifs.

Chocolat et petits fruits

Si certains aliments ont une influence néfaste sur notre cerveau, d’autres, à l’inverse, peuvent devenir des alliés. C’est le cas du chocolat noir (attention, au moins 70% de cacao), qui aiderait, selon la chercheuse américaine Uma Naidoo, à préserver la santé des cellules cérébrales et à prévenir le déclin cognitif. C’est également le cas des petits fruits rouges, du curcuma associé au poivre noir, des légumes verts à feuilles (roquette, épinards, bette, cresson) et des aliments fermentés qui agissent sur le microbiote intestinal, encore lui. Ça tombe bien, ces aliments sont également bons pour prévenir d’autres maladies. Car tout est lié dans le corps humain.