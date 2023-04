Cerveau et intestins: une étroite relation à explorer

Ce que nous mangeons a des effets sur ce qu’il se passe dans notre tête. Mais l’inverse est aussi vrai. Notre humeur influence notre façon de nous nourrir. Et cela est d’autant plus vrai aujourd’hui dans nos sociétés gavées de stress, de réseaux sociaux et d’injonctions à la perfection. On a tendance à mal se nourrir ce qui a un effet sur notre cerveau qui, lui, nous pousse à consommer des "crasses". Bref, c’est un véritable cercle vicieux. Pour en sortir, il faut prendre de la hauteur et voir le problème dans sa globalité.