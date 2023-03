Que faire quand mon gazon vieillit: les conseils de notre spécialiste

Comme les autres partie du jardin, la pelouse demande certains "soins" de base pour rester à son top niveau durant de nombreuses années. Néanmoins, comme les plantes vivaces, elle finit par dégénérer et là il faut agir sans tarder.

Herbes indésirables et mousses : un casse-tête ?

Par le passé, les herbicides sélectifs pour pelouse étaient largement utilisés par les jardiniers. Ils sont maintenant interdits et c’est une excellente chose parce que leur nocivité était évidente. Une pelouse qui est en pleine forme, une pelouse dense laisse peu de place aux indésirables. Et puis est-ce vraiment gênant de voir quelques fleurs sauvages coloniser le gazon ? Absolument pas ! Nous devons apprendre à regarder la pelouse avec un autre œil puisque cette dernière peut être intéressante pour la biodiversité: il suffit de regarder le nombre important d’insectes qui butinent bugles, pâquerettes, pissenlits et autres trèfles. Les mousses sont très souvent le signal d’un sol qui est tassé, qui ne respire plus. Dans un sol compact, les racines des "herbes" se développent mal voire dépérissent. Attention: la présence de mousses ne signifie pas toujours, loin de là, que votre terre est acide ! Une petite analyse de sol vous en dira un peu plus.

Faut-il nourrir le gazon et quand ?

En hiver le gazon est au repos mais dès que les beaux jours il redémarre. Début avril, et nous y sommes, il est temps de faire une première application d’un engrais organique pour nourrir la pelouse avant l’arrivée des premières chaleurs. Il est nécessaire de la fortifier. En fin d’été, le gazon éprouvé a besoin là aussi de nourriture pour affronter la mauvaise saison. Si votre gazon n’est pas en si mauvaise forme que cela, vous pouvez aussi simplement pratiquer un terreautage. Pour ce faire il suffit d’épandre du terreau ou du compost parfaitement décomposé comme vous le faites pour un engrais, de manière uniforme.

Qu’est-ce qu’un gazon de regarnissage ?

Des zones partiellement ou complètement dégarnies peuvent apparaître dans la pelouse. En travaillant le sol en surface, en apportant du terreau et en y semant un mélange dit "de regarnissage", vous allez pouvoir reverdir ces endroits inesthétiques. Facile et efficace.

