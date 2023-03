©M.Madriñán - stock.adobe.com

Les blagues les plus simples sont souvent les plus drôles. Pour commencer la journée du bon pied, dessinez une jolie moustache à votre enfant pendant son sommeil – avec un crayon noir (de maquillage) ou un rouge à lèvres. Tranche de rire assurée lorsqu’il découvrira son visage maquillé.

2. Échangez vos petits de lit

Se réveiller dans le lit de son frère, de sa sœur ou même des parents ? À son réveil, ils ne comprendront pas ce qu’il se passe. Cette blague fonctionne seulement si vos enfants n’ont pas un sommeil léger.

3. Des petits yeux partout dans le frigo

Cette blague consiste à placer des yeux (mobiles ou au marqueur) sur tous les aliments présents dans le frigo: brique de lait, fruits, légumes, condiments… Au petit-déjeuner, il sera plié en quatre en découvrant tous ces petits yeux qui le fixent.

4. Du lait coloré

Ultra-simple à mettre en place, il suffit d’ajouter quelques gouttes de colorant comestibles à la brique de lait. Bleu, rouge, vert, mauve… Regardez bien la tête de votre enfant changer, lorsqu’il se servira du lait le matin.

5. Du jus gluant

Dans la même veine, ajoutez de la gélatine végétale à son verre de jus de fruit. Glissez-y une paille, qui ne l’aidera en rien lorsqu’il essayera d’aspirer le contenu.

6. Un bol de céréales congelé

©Anna - stock.adobe.com

La vieille, remplissez un bol de céréales et de lait, ajoutez-y la cuillère et mettez le tout au congélateur. Le matin, ajoutez-y quelques gouttes de lait pour le show, avant de lui servir le bol.

7. Des frites pour le goûter

Et si vous lui serviez des frites pour le quatre-heures. Attention, celles-ci seront confectionnées avec des morceaux de pommes. Ajoutez-y de la confiture aux fruits rouges sur le côté à la place du ketchup.

8. Changez son prénom

Alexi à la place d’Henri, Sofia à la place de Rose… Pendant au moins une dizaine de minutes, appelez votre enfant par un autre prénom. Évidemment, tout dépend de son âge et de tempérament. On connaît nos petits bouts. Il serait dommage qu’une simple blague se transforme en crise de larmes.

9. Des gâteaux en forme de…

Pas très subtile, mais très efficace: préparez de la pâte à gâteau au chocolat et aux noisettes et formez des petites crottes de chocolat. Déposez-en un peu partout dans la maison, derrière le postérieur de sa peluche préférée ou à côté de son oreiller pour un réveil surprenant. Lorsqu’il vous appellera écœuré, vous n’aurez plus qu’à les sentir et en manger un bout devant sa frimousse dégoûtée. "Bah quoi ?"

10. Pâques avant l’heure

Utilisez les papiers d’œufs en chocolat pour recouvrir quelques grains de raisins. Les plus gourmands risquent d’être déçus, mais… "poisson d’avril" !

Caroline BEAUVOIS