Durant 4 semaines, près de 400 variétés de tulipes et de fleurs de printemps à bulbes s’épanouissent à la grande exposition vivante "Floralia", 20ème édition. Sous la direction de spécialistes, 1,7 million d’oignons ont été plantés sur 14 hectares à la main par l’équipe de jardiniers du château. Tout au long du parcours, les visiteurs peuvent admirer les multiples variétés de tulipes qui se divisent en hâtives, moyennes ou tardives mais également en classiques triomphes, botaniques, fleurs-de-lis, crispa, perroquets, double, ainsi que de nouvelles créations, comme la tulipe Ice Cream. Le narcisse et la jonquille ordinaires sont aussi au rendez-vous et côtoient des variétés beaucoup plus rares telles que le narcisse papillon. Un labyrinthe, selon un plan datant de 1748, aux couleurs de l’arc-en-ciel, est toujours à parcourir et à côté du verger, un jardin est consacré aux rhododendrons et aux azalées. Dans une grande serre, une prestigieuse exposition d’arrangement floraux et de plantes décoratives se contemple.

Du 1er avril au 4 mai, www.floralia-brussels.be

2. La Foire du Livre à Tour & Taxis (Bruxelles)

©BELGA

Les passionnés de romans, bande dessinée et autres albums retrouvent la Foire du Livre de Bruxelles, de retour dans son format habituel, après trois années chamboulées.

Autour du thème "Osons l’imaginaire", plus de 300 exposants mettent en lumière la diversité de l’écriture, du roman noir au manga en passant par la science-fiction et la les albums jeunesse. Outre les stands des maisons d’édition, quelque 200 rencontres-débats, ateliers, expositions et jeux interactifs permettent de découvrir 1 200 auteurs et autrices. Sans oublier les traditionnelles séances de dédicaces !

Du 30 mars au 2 avril. Gratuit et inscription via flb.be

3. Odyssée de lumière à Bouillon

Tous les soirs, dès la nuit tombée, un parcours illuminé invite les promeneurs à Bouillon à parcourir la ville, à la découverte des différents lieux mis en lumière de manière spectaculaire. Dans la Cour du Château fort, un spectacle son et lumière (sous réservation) offre quant à lui une immersion fantastique dans l’histoire de la forteresse.

Du 1er avril au 11 novembre, infos www.odysseedelumiere.be

4. Expo Romy Schneider au cinéma Palace à Bruxelles

©© Eva Sereny / Iconic Images

Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider est toujours aussi aimée et populaire.

Une nouvelle exposition dédiée à cette grande figure du cinéma européen revient sur ce parcours unique à travers 250 œuvres, de manière chronologique et thématique.

L’expo "Romy Schneider" s’articule en un mélange d’objets, de costumes, de photos, de manuscrits, et bien sûr de nombreux extraits vidéo.

Du 24 mars au 25 juin. Infos: cinema-palace.be

5. Friends Experience, Brussels Expo

Après un succès aux États-Unis et à Paris, The Friends Experience, l’exposition immersive autour de "Friends", débarque à Bruxelles, donnant l’occasion aux fans se replonger dans l’atmosphère de la série, de se promener dans 12 décors reconstitués, de prendre la pose dans des mises en scènes cultes, et de découvrir des objets iconiques tels que le baby-foot et les fauteuils de Joey et Chandler.

Du 31 mars au 18 juin www.friendstheexperience.com

6. Village d’artisans à l’abbaye de Maredsous

Quelque 50 artisans locaux se rassemblent sur le site séculaire de l’Abbaye de Maredsous à l’occasion d’un grand marché printanier dénommé le "Village gourmand". Au menu: savonnerie, charcuteries, biscuiterie, apiculture, travail du bois, bijouterie, escargots, couture… les produits d’un savoir-faire artisanale, présentés par des producteurs passionnés.

L es 1er au 2 avril, de 10h à 19h Infos : tourisme-maredsous.be

7. Scladina en fête, dans la grotte Scladina à Andenne

Pour l’ouverture de sa saison touristique, la Grotte Scladina est en fête ! Dimanche, ateliers, concerts et contes animent petits et grands. Une belle opportunité pour apprendre à reconnaître les ossements d’animaux préhistoriques, chasser l’ours comme un vrai néandertalien, réaliser de mini-fouilles ou encore découvrir les nouvelles technologies de l’archéologie.

Le 2 avril de 14h à 18h. www.scladina.be