Comment se lever de bonne humeur chaque matin ? Il suffit de trouver son ikigai

C’est en 2001 que le psychologue clinicien japonais Akihiro Hasegawa a fait connaître l’ikigai en dehors de son pays. Selon cet art de vivre, nous avons toutes et tous un ou plusieurs ikigai, même si nous n’en avons pas toujours conscience. Notre mission de vie peut aussi fluctuer au fil du temps et dépendre de son contexte de vie du moment. Aussi, il s’agit d’écouter sa petite voix intérieure et de la laisser s’exprimer.

Introspection sincère

Même si l’ikigai peut donner l’impression d’être un outil de "bonheur au travail", il n’en est rien. En effet, dans sa version originelle, il ne concerne pas uniquement la sphère professionnelle, loin de là. Le principe est plutôt de faire un long travail de réflexion sur soi et ses valeurs. L’enjeu est de trouver sa contribution au monde et à la société dans laquelle on vit. Il faut donc bien comprendre que ce concept, dans sa représentation occidentale, est bien différent de l’original. Comme il ne s’agit pas d’un objectif à court terme, il est nécessaire d’intégrer que des réponses pertinentes ne pourront émerger qu’après une introspection profonde et sincère. Il se peut que vous deviez sortir de votre zone de confort. Aussi, patience et curiosité sont les maîtres-mots dans la recherche de son ikigai.

Les quatre questions à se poser

Concrètement, il va falloir explorer quatre composantes essentielles de votre existence: votre passion, votre mission, votre profession et votre vocation.

Dans la version moderne de l’ikigai, ce qui revient invariablement est un schéma prenant la forme d’une rosace composée de quatre cercles correspondant à quatre questions: qu’est-ce que vous aimez faire ? Dans quel domaine êtes-vous doué ? De quoi le monde a-t-il besoin, selon vous ? Pour quelle activité pourriez-vous être payé ?

Ce qui se retrouvera au croisement de ces interrogations devrait pouvoir vous donner une piste (mais non la seule) vers vos valeurs profondes et la vie que vous voulez mener. Il s’agit d’un moyen parmi d’autres de faire le point sur votre situation sur le plan personnel et professionnel.