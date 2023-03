Les semis de poireaux, un casse-tête des jardiniers: les conseils de notre expert

Acheter des poireaux à repiquer…

C’est évidemment la solution la plus simple. Il est possible de se procurer des poireaux à repiquer sur la plupart des marchés mais aussi dans les jardineries. Curieusement, ce sont les poireaux d’hiver qui ont la cote tandis que les poireaux d’été sont encore largement boudés par les jardiniers. Quand on achète des poireaux à repiquer non toilettés, il faut impérativement équilibrer la partie feuilles avec la partie racines par une coupe nette: on réduit le feuillage et les racines de moitié. La reprise ne sera que meilleure.

Complexes les semis ?

Les semis de poireaux se font à plusieurs périodes de l’année (et toujours avec des graines de maximum 2 ans afin de garantir une germination maximale.)

Les poireaux hâtifs se sèment en février, à chaud, pour une récolte en juin-juillet et en mars sous châssis pour une récolte à partir de juillet. En mars pourront commencer les semis des poireaux tardifs à récolter en septembre-octobre et en avril, en pleine terre, pour une récolte en octobre-novembre. Courant mai, et si possible avant le 15, il faudra penser aux semis des poireaux tardifs et bien rustiques pour une récolte qui va s’échelonner de novembre à mai. À noter que les graines de poireaux germent après une douzaine de jours. Des variétés à recommander ? Pour les poireaux d’été il faudra penser à "Elbeuf Elephant" et au très bon "Jaune du Poitou" tandis que pour les poireaux d’hiver on s’orientera vers le classique "Gros vert d’hiver de Liège", le "Gros vert de Huy", le "Saint Victor", le vigoureux "Monstrueux de Carentan" et le réputé "Bleu de Solaise."

Et la plantation ?

La plantation au jardin peut se faire dès que les jeunes poireaux atteignent la grosseur d’un crayon (4 à 6 mm de diamètre). Ils seront plantés en lignes distantes de 40 cm, à 15 cm dans la ligne dans des trous de 12 cm de profondeur. Après avoir planté, il faudra arroser généreusement. Un mois environ après la mise en place des poireaux, il faudra butter les plants jusqu’au point de naissance des feuilles afin d’augmenter le plus possible la longueur du "blanc". Les buttages doivent se répéter au fur et à mesure de la croissance des plantes. En cultures associées, ne plantez jamais les poireaux près des haricots, des pois et des betteraves.

Retrouvez tous nos conseils dans notre dossier