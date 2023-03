Voyage en Zélande, la mer à pleins poumons : nos bons plans et nos adresses

Pour un dépaysement étonnant à quelques kilomètres de chez nous. Comme si ce n’était pas la même côte tant l’atmosphère, l’urbanisation (pour ne pas dire la bétonnisation quand on parle de la côte belge…) n’ont rien à voir. Nous avons opté pour une excursion de trois jours en West-Zeeuws-Vlaanderen comme ils disent avec, comme lieu d’attache, la commune de Breskens là où l’Escaut se jette dans la mer du Nord. Voici les cinq raisons qui nous poussent à vouloir y revenir...

La côte préservée

Désolé de ne pas tomber dans le chauvinisme noir-jaune-rouge pur et dur mais la côte zélandaise a volontairement été épargnée par les buildings, les immeubles à appartements ou autres constructions qui gâchent le paysage. Ici, ce sont des plages de sable à perte de vue. Avec autant de sentiers de promenade à vélo ou à pied. Un vrai bol d’air vivifiant avec une vue entièrement dégagée, cela n’a pas de prix.

©Kayleigh_Design - stock.adobe.co

Les strandpaviljoenen

Entre Breskens et Cadzand, soit dix-sept kilomètres de sentiers entièrement dédiés aux piétons et aux cyclistes, nous en comptons… dix-sept. Vous l’aurez compris: un par kilomètre. Mais qu’est-ce donc? Des bars de plage mais ouverts de manière quasi-permanente. Plus grands, plus spacieux, plus cosy que leurs homologues de la côte d’Azur, ils permettent un arrêt. Pour une bière, pour un cocktail, pour un café en terrasse lorsque le soleil passe sa tête. Pour manger un bout avec une vue totalement apaisante avec la mer comme seul horizon. Détail notable: pas question ici de taper dans les prix.

Les villages typiques

Il y a la mer, les plages et les dunes en Zélande mais pas que. Des villages typiquement néerlandais avec leurs petites maisons parfaitement décorées et leur alignement tout aussi parfait méritent le coup d’œil. Ce ne sont pas des grandes villes mais des villages à taille humaine comme Breskens, Groede, Middelburg (de l’autre côté du bras de mer) et Nieuwvliet-Bad. L’idéal ? Vous laisser guider au hasard des routes (elles sont belles aux Pays-Bas) et des champs et vous perdre...

Le royaume du vélo

Cela aurait été un sacrilège dans une telle région de ne pas se faire une balade à vélo. Même si le dénivelé n’est guère imposant, enfourcher un vélo électrique au départ de Breskens vous assure de… revenir à bon port sans trop d’efforts. Quoique… Pour les non-initiés, un aller-retour entre Breskens et Cadzand, soit 35 kilomètres via la longue piste cyclable le long de la mer, suffit à leur bonheur. Arrêt dans un strandpaviljoen pour se refaire la cerise, arrêt dans une zone ornithologique pour apprécier le vol des oiseaux, arrêt au port de Breskens pour admirer la navette qui file vers Vlissingen.

©Hans Lucas via AFP

Vélos à louer pour une balade chez : www.bikestorebreskens.nl

La gastronomie

Si les Belges s’enorgueillissent de posséder une excellente gastronomie, les Néerlandais la jouent sans doute plus discrètement. Néanmoins, tout le monde vous le dira: on mange très bien aux Pays-Bas. Des produits de la mer évidemment mais pas que. Vous trouverez ci-contre quelques adresses à glisser dans votre guide du touriste en Zélande.