Comment punir son enfant: les conseils d’un spécialiste

Alors que le Conseil de l’Europe et l’OMS parlent d’interdire les punitions corporelles (la fessée notamment), les punitions "temps mort", comme aller dans sa chambre ou au coin, sont également pointées du doigt car elles seraient nocives pour le développement de l’enfant. Dans un monde où se développe de plus en plus une pédagogie individualisée et alternative de celle connue par nos parents, comment trouver un juste milieu sans pour autant tout laisser faire ? Bruno Humbeeck, psychopédagogue auteur de nombreuses publications dans le domaine de la prévention des violences scolaire et familial, fait le point. "Il faut trouver un équilibre, car la punition reste indispensable pour le développement de l’enfant et l’apprentissage des limites. Il ne faut surtout pas s’interdire de punir." Comment faire alors ? Pour lui, la punition revêt trois limites à ne pas franchir: l’humiliation, la peur et l’intégrité physique. "Les punitions physiques, les menaces, sont inutiles, contre productives et néfastes. S’il ne comprend pas et ressent de l’injustice, il n’apprend pas."