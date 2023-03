Notre recette de la semaine : cake à la patate douce

Les étapes de la recette :

1. Préchauffez le four à 180° C (th. 6). Rincez la patate douce, épluchez-la, découpez-la en cubes et faites cuire les morceaux pendant 15-20 minutes à l’eau ou à la vapeur.

2. Hachez les amandes en morceaux puis beurrez un moule à cake de taille moyenne.

3. Une fois la patate douce cuite, écrasez-en la chair à la fourchette (il vous en reste environ 250 g) avec le beurre. Réservez.

4. Fouettez l’œuf, le sucre, et ajoutez la purée de patate douce. Ajoutez ensuite la farine, la levure, le gingembre et les amandes.

5. Une fois votre pâte bien lisse, versez le tout dans le moule à cake et faites cuire pendant 1h. Si le cake colore trop, baissez la température à 150° C. Sortez du four et laissez reposer 10 minutes avant de démouler.

