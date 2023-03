Âge minimal, pointure, forme… : ce qu’il faut savoir pour chausser les tout-petits

Des chaussures… pour marcher

Il n’est pas rare d’observer des bébés dans les bras de leurs parents ou confortablement installés dans leur poussette, chaussures aux pieds. Pour l’Association belge des podologues, qui recense des tas de conseils pour se chausser sur son site, ces dernières n’ont pourtant aucun intérêt. "Elles ne sont certainement pas nécessaires au bon développement des pieds des enfants", peut-on lire sur leur site internet. Pire, elles ne sont pas sans risque… En effet, tant que l’enfant ne marche pas, lui faire porter une paire de chaussures n’est pas recommandé car cela pourrait entraver la formation des muscles et des articulations des pieds.

Aussi, si vous tenez absolument à chausser vos tout-petits, il faudra au moins attendre qu’ils commencent à marcher. Mais encore faut-il faire le bon choix de chaussures… Et cela ne doit pas être pris à la légère !

Le bon choix

Idéalement, les chaussures pour bébés ou très jeunes enfants doivent imiter autant que possible la sensation de la marche pieds nus. On les préférera donc souples, notamment au niveau des orteils, pour que le pied puisse "rouler" correctement ; et légères, pour ne pas alourdir l’articulation du genou, offrir une plus grande liberté de mouvements aux enfants et ainsi favoriser la bonne évolution de leurs pieds. L’Association des podologues belges note cependant qu’il faudra parfois se tourner vers des chaussures plus rigides, nécessaires en cas d’affaissement des pieds ou de malformations congénitales. De même, les chaussures ne doivent jamais être trop souples: elles ne doivent pas se plier, ou à peine, afin d’assurer un soutien correct du pied.

En ce qui concerne la pointure, on sera attentifs à ce que la longueur des chaussures pour enfants corresponde à celle de leurs pieds, additionnée de 12 mm environ pour permettre une marche optimale.