Question jardin : comment bien tailler ses rosiers ? La réponse de notre spécialiste

Pourquoi et quand tailler?

Si on le laisse "à l’état sauvage", le rosier produit des tiges qui fleurissent et dépérissent rapidement tout en faisant place à de nouvelles pousses. Ces dernières se développent au détriment des anciennes qui finissent par disparaître. Malheureusement cette taille qu’on pourrait qualifier d’automatique est fortement affaiblissante pour la plante et n’est par conséquent pas à recommander. Il est donc nécessaire de tailler régulièrement les rosiers en éliminant les fines branches, celles qui sont malades ou mal placées. La vraie taille des rosiers s’effectue toujours en mars, et parfois même en avril dans les régions les plus froides du pays. Les risques de fortes gelées ont alors disparu tandis que les bourgeons sont déjà bien développés.

Comment tailler?

Tout d’abord il est primordial de se munir d’un sécateur parfaitement affûté. Pour les rosiers modernes, la taille printanière doit être sévère. Il faudra sectionner toutes les branches à deux ou trois yeux (bourgeons) de la base de la plante en veillant à ce que le dernier soit orienté vers l’extérieur de la plante et ce afin de ne pas encombrer le centre du rosier et favoriser une humidité excessive qui pourrait entraîner l’apparition de maladies. La taille doit être franche, bien nette, si possible en biais vers le côté opposé au bourgeon et à environ 1 cm au-dessus de l’œil. En effet, en taillant trop près du bourgeon on risque d’abîmer ce dernier et ainsi d’affaiblir la pousse qui va se développer par la suite. Si on laisse plus d’1 cm au-dessus de l’œil, le bois va se nécroser et dépérir, favorisant les maladies cryptogamiques.

Le cas spécifique des rosiers grimpants

Pas question de tailler un rosier grimpant, les fameux "Climbing" des catalogues, comme un rosier de bordure ou un hybride de thé! Les rosiers grimpants remontants (ils refleurissent fin d’été) doivent être toilettés pour éviter la prolifération anarchique des brindilles, de plus les rameaux de l’année précédente seront taillés à environ deux tiers de leur longueur. Les non-remontants demandent deux tailles: l’une juste après la floraison où on supprimera toutes les branches âgées de plus de 2 ans et l’autre au printemps, en mars-avril.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be