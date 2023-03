Le resto de la semaine: La Belva à Poucet (Hannut)

Des origines siciliennes

Marie est intriguée par l’enseigne: La Belva, un nom encadré par deux têtes de fauves. La Belva est en effet un lion en italien, un mot choisi en clin d’œil au signe astrologique du patron qui n’aimait pas trop Il Leone. Celui-ci a des origines siciliennes. La famille de sa mère provient de Casteltermini, près d’Agrigente, une ville jumelée avec Chatelet, les deux communes étant unies par un lourd passé minier. Pour autant, La Belva n’est pas une trattoria et se contente d’inscrire un plat de pâtes dans les propositions de son lunch. Par exemple ces pacherri au ragoût à la bolognaise, inspirés par la recette de la nonna.

Raviole de homard et écrevisses

L’Italie est davantage présente dans les verres. La carte des vins fait la part belle aux vignobles de la Botte. Elle commence autour de 30 € et grimpe jusqu’à 140, sans parler de certains Sassicaia facturés 300 €.

Marie et Simon choisissent une bouteille de Collio Goriziano Gialla, un blanc vif et frais du Frioul. Elle aime particulièrement la raviole de homard et écrevisses nappée de crème champagne-échalotes. Et aussi la polenta aux tomates, la sauce armoricaine et les moules garnissant le filet de skrei. Simon, lui, salue la bonne idée de remplacer les traditionnels croûtons par un bâtonnet de pain rôti au beurre qu’on saisit entre le pouce et l’index comme une mouillette, pour plonger dans l’œuf parfait. Il retrouve des souvenirs d’enfance dans le chou rouge aux pommes servi avec un mignon de veau. Pour accompagner l’assiette de fromages, il prend un verre d’ Harmonium, un rouge sicilien puissant et parfumé.

Ils s’étaient ouvert l’appétit avec un prosecco à la crème de pêches de vignes. Ils finissent avec un petit limoncello et une sambuca, liqueur à l’anis étoilé.