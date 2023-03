Des ateliers et conférences pour les cyclotouristes ; Journée mondiale de l’Eau ; une grande brocante design: que faire ce week-end des 18 et 19 mars ?

À l’approche de la Journée mondiale de l’Eau, décrétée ce 22 mars, la Région wallonne et Bruxelles-Capitale accueillent des dizaines de manifestations familiales gratuites pour s’immerger dans divers univers aquatiques. Objectif? Sensibiliser petits et grands à l’importance de l’eau dans notre quotidien et sur le fragile équilibre des milieux aquatiques.

À Bruxelles, plus de 70 activités nature, ludiques et éducatives sont au programme dès ce dimanche: une régate de voiliers vintage, de nombreuses promenades, à pied ou à vélo, au fil de l’eau, autour d’étangs, des fontaines en centre-ville, de marais et de la Senne, des initiations à la rame, des visites de station d’épuration et de bassins d’orage... Et parmi les animations les plus insolites, citons l’atelier de construction de petits bateaux en bois pour enfants, une pêche aux déchets en kayak, une course de petits canards et la visite du Musée des Égouts.

En Wallonie, cette célébration est organisée par les Contrats de Rivière, avec près de 300 activités autour de la thématique: balades, conférences, visites d’infrastructures… Un programme riche!

Réservation via environnement.brussels - www.wallonie.be

2. Francophonie - Du 18 au 26 mars - Verviers

Chaque année, au printemps, la langue française en fête prend ses quartiers dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant une semaine aux alentours du 20 mars, Journée de La Francophonie, des activités festives et ludiques pour tous les âges font vivre le français dans tous ses états.

Et cette année, l’événement se décline sur le thème du temps sous le slogan "Dis-moi dix mots à tous les temps". Une ville est également désignée lors de chaque édition. Verviers relève le défi et est la "Ville des Mots" 2023. Au menu: des ateliers d’écriture intergénérationnels, de nombreuses lectures, des contes, des concerts, et des balades dans la ville.

Animations gratuites. Réservations: www.ccverviers.be

3. Voyager à vélo - Les 18 et 19 mars de 10h à 18h30, Watermael-Boitsfort, La Vénerie

En roue libre révèle les atouts et aspects pratiques du voyage à vélo. Au travers de films, conférences et ateliers et stands d’infos, les (futurs) cyclotouristes découvrent des thèmes aussi variés que le vélo en famille, la cuisine en route, le choix de l’équipement... pour des périples au bout du monde ou en Belgique.

www.enrouelibre.be

4. Brocante du design - Les 18 et 19 mars, dès 9h - Bruxelles, Tour & Taxis, Gare maritime

Marché aux puces exclusivement dédié au design, le Brussels Design Market, avec sa centaine d’exposants, déballe meubles et bibelots des années 50 au début 80, provenant de Belgique et des pays voisins, dans cette ambiance caractéristique des marchés aux puces. L’occasion de dénicher de petits trésors ou, simplement, d’apprécier la beauté intemporelle du design du milieu du siècle dernier.

www.designmarket.be

5. Défilé de poireaux - Le 19 mars dès 13h30, Tilff

Sous l’allure d’un potager itinérant, les Porais Tilffois donnent à leur cortège du Laetare une originalité toute particulière: des légumes dansant au son de l’harmonie des Jardiniers Mélomanes, autour des géants locaux. Et après avoir dégusté un bon bol de poireaux, place au grand feu de joie pour brûler la Macrâle. Folklore assuré.

www.carnavaldetilff.be

6. Hue Dada! Les 18 et 19 mars, Namur, Delta

Pour accueillir joyeusement le printemps naissant, le centre culturel convie petits et grands à son week-end culturo-festif loufoque, hilare et extravagant! Au programme: apéro et atelier de travestissement, initiation à la danse contemporaine, dj set, performances, spectacles magico-circassiens, cinéma, ateliers créatifs et culinaires! Gratuit.

www.ledelta.be

7. Marche des Jonquilles - Le 19 mars. Départ de 7h à 16h, Brunehaut, Lesdain

La célèbre Marche franco-belge des Jonquilles entraîne les promeneurs dans le cadre féerique et majestueux de la forêt aux Jonquilles ainsi que dans 200 hectares de pépinières, là où la nature donne une image du paradis. Aux tapis de fleurs s’ajoutent un remarquable passage devant le robuste Fort de Maulde et de nombreuses animations. Parcours de 6, 12, 20 ou 30 km.

www.mont-marche-tournai.be